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Ограбление во время застолья — в Киеве злоумышленника отправили за решетку

16 июля 2024 12:52
Галина Шподарева - редактор
За грабеж и кражу ранее судимого киевлянина отправили в тюрьму
Человек за решеткой. Фото иллюстративное: Черкасская областная прокуратура
Галина Шподарева - редактор

В Киеве ранее судимый мужчина ограбил двух новых знакомых во время застолья. Суд отправил злоумышленника на семь лет за решетку.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции во вторник, 16 июля.

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Подозреваемый в грабеже. Фото: полиция Киева

Обстоятельства преступления

По данным следствия, в мае в Святошинское управление полиции обратились мужчина и женщина, которых ограбил неизвестный.

"Заявители рассказали, что на улице к ним подошел мужчина познакомиться и в ходе общения предложил выпить по рюмке. Во время посиделок злоумышленник отбирал телефоны и убегал в неизвестном направлении", — рассказали в полиции. 
 
Злоумышленником оказался 42-летний ранее судимый киевлянин. Задержанному инкриминировали кражу и грабеж. Приговор Святошинского районного суда столицы — семь лет лишения свободы.

Ограбление во время застолья — в Киеве злоумышленника отправили за решетку - фото 2
Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину за ограбление 24-летней киевлянки. Грабитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

В Одессе молодой человек украл кошелек у прохожей, чтобы избежать мобилизации. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

По данным Министерства внутренних дел, с начала 2024 года украинцы потеряли почти семь тысяч телефонов, это в 1,3 раза меньше, чем в прошлом: чаще всего теряют или похищают телефоны брендов Xiaomi, Samsung и Iphone.

Киев суд кража полиция грабеж Киевская область преступление задержание

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