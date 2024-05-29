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Погрожував підірвати будинок гранатою — поліція Київщини затримала зловмисника

29 травня 2024 23:34
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Погрожував підірвати будинок гранатою — поліція Київщини затримала зловмисника
Граната в руках. Фото: kriminal.net.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Правоохоронці Київської області затримали нетверезого чоловіка, який погрожував матері підірвати будинок. Зловмиснику загрожує до семи років тюрми.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області у середу, 29 травня.

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Нещодавно поліція отримала повідомлення від 65-річної жінки, яка стверджувала, що її син, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння та тримаючи предмет, схожий на гранату, погрожував підірвати їхній дім. Після прибуття на місце події, патрульна поліція виявила та конфіскувала у 40-річного місцевого жителя корпус осколкової гранати РГД-5 та запал УЗРГМ-2.

Підозрюваного заарештували та відправлили до ізолятора тимчасового тримання. На підставі зібраних доказів слідчі, за узгодженням з Бориспільською окружною прокуратурою, оголосили зловмисникові про підозру за зберігання вогнепальної зброї вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва чоловік виявив у електричному щитку гранату.

Раніше у Києві чоловік знайшов пакунок з гранатами в підвальному приміщенні багатоповерхівки. Це сталося в Святошинському районі столиці.

поліція
граната
Київська область
боєприпаси
злочин

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