Погрожував підірвати будинок гранатою — поліція Київщини затримала зловмисника
Правоохоронці Київської області затримали нетверезого чоловіка, який погрожував матері підірвати будинок. Зловмиснику загрожує до семи років тюрми.
Про це повідомила пресслужба поліції Київської області у середу, 29 травня.
Поліція затримала чоловіка з гранатою
Нещодавно поліція отримала повідомлення від 65-річної жінки, яка стверджувала, що її син, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння та тримаючи предмет, схожий на гранату, погрожував підірвати їхній дім. Після прибуття на місце події, патрульна поліція виявила та конфіскувала у 40-річного місцевого жителя корпус осколкової гранати РГД-5 та запал УЗРГМ-2.
Підозрюваного заарештували та відправлили до ізолятора тимчасового тримання. На підставі зібраних доказів слідчі, за узгодженням з Бориспільською окружною прокуратурою, оголосили зловмисникові про підозру за зберігання вогнепальної зброї вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва чоловік виявив у електричному щитку гранату.
Раніше у Києві чоловік знайшов пакунок з гранатами в підвальному приміщенні багатоповерхівки. Це сталося в Святошинському районі столиці.
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