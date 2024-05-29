Угрожал взорвать дом гранатой — полиция Киевщины задержала злоумышленника

Граната в руках. Фото: kriminal.net.ua

Правоохранители Киевской области задержали нетрезвого мужчину, который угрожал матери взорвать дом. Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в среду, 29 мая.

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Недавно полиция получила сообщение от 65-летней женщины, утверждавшей, что ее сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения и держа предмет, похожий на гранату, угрожал взорвать их дом. По прибытии на место происшествия патрульная полиция обнаружила и конфисковала у 40-летнего местного жителя корпус осколочной гранаты РГД-5 и запал УЗРГМ-2.

Подозреваемый был арестован и отправлен в изолятор временного содержания. На основании собранных доказательств следователи по согласованию с Бориспольской окружной прокуратурой объявили злоумышленнику о подозрении за хранение огнестрельного оружия взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Соломенском районе Киева мужчина обнаружил в электрическом щитке гранату.

Ранее в Киеве мужчина нашел сверток с гранатами в подвальном помещении многоэтажки. Это произошло в Святошинском районе столицы.