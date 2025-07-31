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Главная Киев Полицейская погибла под завалами в Киеве — МВД

Полицейская погибла под завалами в Киеве — МВД

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 21:17
Полицейская Лилия Степанчук погибла под завалами в Киеве
Ликвидация последствий обстрела. Фото: Новини.LIVE

В результате российского ракетного удара по Киеву погибла старший лейтенант полиции Лилия Степанчук. Она служила в столичном патруле с 2017 года. Тело погибшей спасатели достали из-под обломков многоэтажки в Святошинском районе.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Гибель на службе

В Министерстве внутренних дел подтвердили гибель старшего лейтенанта полиции Лилии Степанчук во время ликвидации последствий очередного ракетного обстрела Киева. Спасатели деблокировали тело полицейской из-под завалов во время аварийно-спасательных работ.

Погибшая работала инспектором взвода №2 роты №3 батальона №1 полка №2 по обслуживанию левого берега Управления патрульной полиции в Киеве. Она присоединилась к рядам полиции еще в 2017 году и имела большой опыт службы.

"Искренние соболезнования родным и близким полицейской. Светлая память!" — выразили соболезнования в МВД.

Смерть Лилии Степанчук стала еще одним напоминанием об опасности, которую ежедневно несут российские обстрелы украинским городам.

Напомним, что в ночь на 31 июля столица Украины подверглась массированной атаке со стороны российских войск, которые применили ракеты и беспилотники. Из-за обстрелов разрушены жилые дома, а количество погибших продолжает расти.

Ранее мы также информировали, что в связи с трагедией 1 августа в Киеве объявлено Днем траура. Об этом сообщил городской голова, отметив на чествовании памяти погибших мирных жителей.

Киев полиция атака ракетный удар гибель
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
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