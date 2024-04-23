Поліція Київщини скерувала до суду справу про дитячу порнографію — що загрожує зловмиснику

Чоловік у наручниках. Ілюстративне фото: inpoland.net.pl

На Київщині поліція завершила досудове розслідування про дитячу порнографію. Зловмиснику загрожує до шести років тюрми.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини у вівторок, 23 квітня.

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Деталі справи

Під час проведення офіційного обшуку в будинку 37-річного громадянина працівники Бучанського відділу поліції виявили носії, на яких він зберігав зображення, що містили сцени сексуального характеру з участю дітей.

Допис поліції Київщини. Фото: скриншот

Фігуранту загрожує до шести років ув'язнення, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що у Києві судитимуть росіянина, який катував людей в морозильних камерах у Гостомелі.

Раніше ми писали, що у Київській області судитимуть чоловіка, який завдав двомісячній доньці смертельного удару. Він зробив це тому, що дитина не переставала плакати.