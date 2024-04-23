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Полиция Киевщины направила в суд дело о детской порнографии — что угрожает злоумышленнику

23 апреля 2024 10:04
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Полиция Киевщины направила в суд дело о детской порнографии — что угрожает злоумышленнику
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: inpoland.net.pl
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Киевской области полиция завершила досудебное расследование о детской порнографии. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области во вторник, 23 апреля.

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Детали дела

Во время проведения официального обыска в доме 37-летнего гражданина работники Бучанского отдела полиции обнаружили носители, на которых он хранил изображения, содержащие сцены сексуального характера с участием детей.

Сообщение полиции Киевщины. Фото: скриншот
Пост полиции Киевщины. Фото: скриншот

Фигуранту грозит до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, что в Киеве будут судить россиянина, пытавшего людей в морозильных камерах в Гостомеле.

Ранее мы писали, что в Киевской области будут судить мужчину, который нанес двухмесячной дочери смертельный удар. Он сделал это потому, что ребенок не переставал плакать.

суд
полиция
Украина
Киевская область
преступление

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