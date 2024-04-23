Полиция Киевщины направила в суд дело о детской порнографии — что угрожает злоумышленнику
В Киевской области полиция завершила досудебное расследование о детской порнографии. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области во вторник, 23 апреля.
Детали дела
Во время проведения официального обыска в доме 37-летнего гражданина работники Бучанского отдела полиции обнаружили носители, на которых он хранил изображения, содержащие сцены сексуального характера с участием детей.
Фигуранту грозит до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, что в Киеве будут судить россиянина, пытавшего людей в морозильных камерах в Гостомеле.
Ранее мы писали, что в Киевской области будут судить мужчину, который нанес двухмесячной дочери смертельный удар. Он сделал это потому, что ребенок не переставал плакать.
Читайте Новини.LIVE!