Поліція Києва спростувала інформацію щодо захоплення ТРЦ Sky Moll

Невідомі в масках у приміщенні ТРЦ Sky Moll. Фото: скриншот

Правоохоронні органи Києва повідомили, що інформація про захоплення одного з торговельних центрів не відповідає дійсності. Там зазначили, що порушень публічної безпеки та порядку не допущено.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 27 вересня.

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На місці події поліцейські виявили, що група осіб організувала імпровізовану акцію, яка вже завершилася, а всі її учасники залишили територію.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Раніше в місцевих телеграм-пабліках з'явилися чутки про те, що невідомі особи увірвалися до торговельного центру Sky Moll, розташованого в Дніпровському районі столиці.

Нагадаємо, у Києві суд передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів торгово-розважальний центр Gulliver. Підставою для відповідного рішення стало розслідування стосовно власника ТРЦ.