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Поліція прокоментувала інформацію про захоплення ТРЦ Sky Moll у Києві

27 вересня 2024 21:35
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Поліція Києва спростувала інформацію щодо захоплення ТРЦ Sky Moll
Невідомі в масках у приміщенні ТРЦ Sky Moll. Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Правоохоронні органи Києва повідомили, що інформація про захоплення одного з торговельних центрів не відповідає дійсності. Там зазначили, що порушень публічної безпеки та порядку не допущено.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у п'ятницю, 27 вересня.

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Спростування інформації про захоплення ТРЦ Sky Moll

На місці події поліцейські виявили, що група осіб організувала імпровізовану акцію, яка вже завершилася, а всі її учасники залишили територію.

Допис поліції Києва щодо інформації про захоплення одного з ТЦ в Києві
Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Раніше в місцевих телеграм-пабліках з'явилися чутки про те, що невідомі особи увірвалися до торговельного центру Sky Moll, розташованого в Дніпровському районі столиці.

Нагадаємо, у Києві суд передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів торгово-розважальний центр Gulliver. Підставою для відповідного рішення стало розслідування стосовно власника ТРЦ.

Київ поліція протести Україна ТЦ

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