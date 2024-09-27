Полиция Киева опровергла информацию о захвате ТРЦ Sky Moll

Неизвестные в масках в помещении ТРЦ Sky Moll. Фото: скриншот

Правоохранительные органы Киева сообщили, что информация о захвате одного из торговых центров не соответствует действительности. Там отметили, что нарушения публичной безопасности и порядка не допущены.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 27 сентября.

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Опровержение информации о захвате ТРЦ Sky Moll

На месте происшествия полицейские обнаружили, что группа лиц организовала уже завершившуюся импровизированную акцию, а все ее участники покинули территорию.

Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

Ранее в местных телеграмм-пабликах появились слухи о том, что неизвестные ворвались в торговый центр Sky Moll, расположенный в Днепровском районе столицы.

Напомним, в Киеве суд передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов торгово-развлекательный центр Gulliver. Основанием для решения было расследование в отношении владельца ТРЦ.