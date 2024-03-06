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Поліція розпочала кримінальне провадження через пожежу в екопарку на Осокорках

6 березня 2024 13:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Поліція розпочала кримінальне провадження через пожежу в екопарку на Осокорках
Рятувальники біля місця пожежі. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На території екопарку "Осокорки" у столиці у вівторок, 5 березня, сталася пожежа. За цим фактом поліція Києва розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram в середу, 6 березня.

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Пожежа на Осокорківських озерах

"Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі на території  ландшафтного заказника "Осокорківські луки", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, пожежа на території Дарницького району сталася 5 березня близько 19:00. Займання відбулося між озерами Небреж та Тягле.

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Загоряння сухостою. Фото: Київська міська прокуратура

У поліції зазначили, що ця територія є ландшафтним заказником місцевого значення.

За попередніми даними, під час пожежі було знищено близько трьох гектарів сухостою.

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Загоряння сухостою. Фото: Київська міська прокуратура

Наразі встановлюються причини загоряння та особи, які можуть бути причетними до пожежі, а також сума завданих збитків.

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Скриншот допису Поліції Києва

Раніше ми писали, що активісти стверджують, що причиною загоряння став підпал і звинувачують в цьому забудовника, який хотів розпочати будівництво на природно-заповідному об'єкті.

Крім того, депутатка Київради Ксенія Семенова заявила, що це вже не перший екологічний злочин у столиці, зокрема восени протоку між озерами засипали сміттям.

Київ
пожежа
поліція
підпал
парки

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