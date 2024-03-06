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Полиция начала уголовное производство из-за пожара в экопарке на Осокорках

6 марта 2024 13:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Полиция начала уголовное производство из-за пожара в экопарке на Осокорках
Спасатели у места пожара. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На территории экопарка "Осокорки" в столице во вторник, 5 марта, произошел пожар. По этому факту полиция Киева возбудила уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram в среду, 6 марта.

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"Полиция Киева начала уголовное производство по факту пожара на территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга", — говорится в сообщении.

Как известно, пожар на территории Дарницкого района произошел 5 марта около 19:00. Возгорание произошло между озерами Небреж и Тягле.

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Возгорание сухостоя. Фото: Киевская городская прокуратура

В полиции отметили, что эта территория является ландшафтным заказником местного значения.

По предварительным данным, во время пожара было уничтожено около трех гектаров сухостоя.

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Возгорание сухостоя. Фото: Киевская городская прокуратура

В настоящее время устанавливаются причины возгорания и лица, которые могут быть причастны к пожару, а также сумма нанесенного ущерба.

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Скриншот сообщения Полиции Киева

Ранее мы писали, что активисты утверждают, что причиной возгорания стал поджог и обвиняют в этом застройщика, который хотел приступить к строительству на природно-заповедном объекте.

Кроме того, депутат Киевсовета Ксения Семенова заявила, что это уже не первое экологическое преступление в столице, в частности осенью пролив между озерами засыпали мусором.

Киев
пожар
полиция
поджог
парки

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