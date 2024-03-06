Полиция начала уголовное производство из-за пожара в экопарке на Осокорках
На территории экопарка "Осокорки" в столице во вторник, 5 марта, произошел пожар. По этому факту полиция Киева возбудила уголовное производство.
Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram в среду, 6 марта.
Пожар на Осокорковских озерах
"Полиция Киева начала уголовное производство по факту пожара на территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга", — говорится в сообщении.
Как известно, пожар на территории Дарницкого района произошел 5 марта около 19:00. Возгорание произошло между озерами Небреж и Тягле.
В полиции отметили, что эта территория является ландшафтным заказником местного значения.
По предварительным данным, во время пожара было уничтожено около трех гектаров сухостоя.
В настоящее время устанавливаются причины возгорания и лица, которые могут быть причастны к пожару, а также сумма нанесенного ущерба.
Ранее мы писали, что активисты утверждают, что причиной возгорания стал поджог и обвиняют в этом застройщика, который хотел приступить к строительству на природно-заповедном объекте.
Кроме того, депутат Киевсовета Ксения Семенова заявила, что это уже не первое экологическое преступление в столице, в частности осенью пролив между озерами засыпали мусором.
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