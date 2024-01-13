Пожежа в київському ТРЦ — Кличко повідомив про постраждалих
Внаслідок пожежі, яка сталася у ТРЦ "Космополит" в Солом'янському районі Києва сьогодні, 13 січня, постраждало троє людей. Всі вони поскаржилися на отруєння продуктами горіння.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Що відомо про пожежу станом на зараз
"До медиків наразі звернулися троє постраждалих від пожежі в ТРЦ "Космополит". Жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торгівельному центрі. Всі — зі скаргами на отруєння продуктами горіння. Медики їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися", — наголосив міський голова.
Також він додав, що рятувальники вже ліквідували пожежу у торгово-розважальному центрі. До цього з будівлі було евакуйовано 200 людей. Наразі екстрені служби продовжують працювати на місці.
Своєю чергою на відео, які публікують місцеві Telegram-канали, можна побачити, що люди тікали з ТРЦ в чому були, рятувальники скидали їхні речі з гардеробу.
Пізніше в ДСНС у місті Києві додали, що пожежа сталася на вулиці Вадима Гетьмана. Загорання сталося на четвертому поверсі ТРЦ. О 17:42 займання було ліквідовано.
Своєю чергою правоохоронці будуть встановлювати причину пожежі.
Пожежа в ТРЦ у Києві 13 січня
У Солом'янському районі Києва сталася пожежа в торгово-розважальному центрі "Космополит" сьогодні, 13 січня. За словами мера столиці Віталія Кличка, тривала евакуація людей.
Пізніше Віталій Кличко розповів нові подробиці пожежі у ТРЦ "Космополит" у Солом'янському районі. Він додав, що було виявлено одне вогнище загоряння.
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