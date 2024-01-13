Пожежа в київському ТРЦ — Кличко повідомив про постраждалих

Рятувальник гасить пожежу в ТРЦ "Космополит". Фото: ДСНС у м. Києві

Внаслідок пожежі, яка сталася у ТРЦ "Космополит" в Солом'янському районі Києва сьогодні, 13 січня, постраждало троє людей. Всі вони поскаржилися на отруєння продуктами горіння.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

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"До медиків наразі звернулися троє постраждалих від пожежі в ТРЦ "Космополит". Жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торгівельному центрі. Всі — зі скаргами на отруєння продуктами горіння. Медики їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися", — наголосив міський голова.

Також він додав, що рятувальники вже ліквідували пожежу у торгово-розважальному центрі. До цього з будівлі було евакуйовано 200 людей. Наразі екстрені служби продовжують працювати на місці.

Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

Своєю чергою на відео, які публікують місцеві Telegram-канали, можна побачити, що люди тікали з ТРЦ в чому були, рятувальники скидали їхні речі з гардеробу.

Пізніше в ДСНС у місті Києві додали, що пожежа сталася на вулиці Вадима Гетьмана. Загорання сталося на четвертому поверсі ТРЦ. О 17:42 займання було ліквідовано.

Рятувальники гасять пожежу в ТРЦ "Космополит". Фото: ДСНС у м. Києві

Своєю чергою правоохоронці будуть встановлювати причину пожежі.

Рятувальник на місці пожежі в ТРЦ "Космополит". Фото: ДСНС у м. Києві

Пожежа в ТРЦ у Києві 13 січня

У Солом'янському районі Києва сталася пожежа в торгово-розважальному центрі "Космополит" сьогодні, 13 січня. За словами мера столиці Віталія Кличка, тривала евакуація людей.

Пізніше Віталій Кличко розповів нові подробиці пожежі у ТРЦ "Космополит" у Солом'янському районі. Він додав, що було виявлено одне вогнище загоряння.