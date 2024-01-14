Полиция установила, что пожар в столичном ТРЦ устроил семилетний мальчик
Полицейские расследуют уголовное производство по факту пожара в парке развлечений торгово-развлекательного комплекса в Соломенском районе Киева. Они установили, что возгорание устроил семилетний мальчик.
Об этом сообщает полиция Киева.
Пожар в "Космополите"
В полиции рассказали, что уголовное производство начато по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.
"Информация о пожаре в игровой комнате одного из торгово-развлекательных комплексов Соломенского района столицы поступила в полицию вечером 13 января. На месте работали наряды полиции, ГСЧС и медики. Посетителей торгового центра вовремя эвакуировали, серьезных травм и повреждений граждане не получили", — говорится в сообщении.
Во время проведения осмотра места происшествия и обработки видео с камер внутреннего наблюдения, правоохранители вместе со службой безопасности ТРЦ установили, что пожар произошел в результате умышленного поджога. Его совершил семилетний посетитель парка развлечений.
Родителей вместе с ребенком пригласили в Соломенское управление полиции для дачи показаний.
"Полиция обращается к гражданам, пожалуйста, общайтесь со своими детьми и разъясняйте им правила обращения с огнем и легковоспламеняющимися материалами. Помните, игры с огнем могут привести к трагическим последствиям", — говорится в сообщении.
Напомним, в Соломенском районе Киева произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Космополит" вчера, 13 января. По словам мэра столицы Виталия Кличко, проводилась эвакуация людей.
Также мы писали, что в результате пожара, произошедшего в ТРЦ "Космополит" в Соломенском районе Киева вчера, 13 января, пострадали три человека. Все они пожаловались на отравление продуктами горения.
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