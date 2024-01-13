Пожежа у Києві 13 січня — що відомо

Пожежа у ТРЦ в Солом'янському районі Києва. Фото: Telegram-канал "Реальний Київ"

У Солом'янському районі Києва сталася пожежа в торгово-розважальному центрі "Космополит" сьогодні, 13 січня. За словами мера столиці Віталія Кличка, наразі триває евакуація людей.

Про це він написав у своєму Telegram.

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За попередньою інформацією, загорання сталося на четвертому поверсі в дитячій кімнаті.

"Екстрені служби прямують на місце", — додав міський голова.

Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

За повідомленням місцевих Telegram-каналів, в ТРЦ було оголошено пожежну тривогу. Людей та персонал було евакуйовано.

Нагадаємо, вранці, 9 січня, на Воскресенському проспекті в Києві сталася масштабна пожежа. Попередньо, палав заклад харчування.

Також ми писали, що вранці 5 січня на Київщині сталася масштабна пожежа у житловому приватному будинку. Відомо про одного загиблого та одного пораненого.