Пожежа у Києві 13 січня — що відомо

У Києві сталася пожежа в ТРЦ — людей евакуюють
У Солом'янському районі Києва сталася пожежа в торгово-розважальному центрі "Космополит" сьогодні, 13 січня. За словами мера столиці Віталія Кличка, наразі триває евакуація людей.
Про це він написав у своєму Telegram.
Що відомо про пожежу в ТРЦ 13 січня
За попередньою інформацією, загорання сталося на четвертому поверсі в дитячій кімнаті.
"Екстрені служби прямують на місце", — додав міський голова.
За повідомленням місцевих Telegram-каналів, в ТРЦ було оголошено пожежну тривогу. Людей та персонал було евакуйовано.
Нагадаємо, вранці, 9 січня, на Воскресенському проспекті в Києві сталася масштабна пожежа. Попередньо, палав заклад харчування.
Також ми писали, що вранці 5 січня на Київщині сталася масштабна пожежа у житловому приватному будинку. Відомо про одного загиблого та одного пораненого.
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