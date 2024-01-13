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У Києві сталася пожежа в ТРЦ — людей евакуюють

13 січня 2024 16:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Пожежа у Києві 13 січня — що відомо
Пожежа у ТРЦ в Солом'янському районі Києва. Фото: Telegram-канал "Реальний Київ"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Солом'янському районі Києва сталася пожежа в торгово-розважальному центрі "Космополит" сьогодні, 13 січня. За словами мера столиці Віталія Кличка, наразі триває евакуація людей.

Про це він написав у своєму Telegram.

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За попередньою інформацією, загорання сталося на четвертому поверсі в дитячій кімнаті.

"Екстрені служби прямують на місце", — додав міський голова.

пожежа в торговому центрі у Києві 13 січня
Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

За повідомленням місцевих Telegram-каналів, в ТРЦ було оголошено пожежну тривогу. Людей та персонал було евакуйовано. 

Нагадаємо, вранці, 9 січня, на Воскресенському проспекті в Києві сталася масштабна пожежа. Попередньо, палав заклад харчування. 

Також ми писали, що вранці 5 січня на Київщині сталася масштабна пожежа у житловому приватному будинку. Відомо про одного загиблого та одного пораненого. 

Віталій Кличко
Київ
евакуація
пожежа
ТРЦ
люди

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