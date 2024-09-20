В Киеве избили и ограбили двух подростков возле станции метро

Нападение грабителей возле метро. Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве правоохранители задержали двух молодых людей. Они избили и ограбили несовершеннолетних парней возле станции метро в Печерском районе.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 20 августа.

Читайте также:

Нападение на подростков в Киеве

Двое подростков в возрасте 16 и 17 лет стояли у станции метро в Печерском районе. К ним подошел незнакомый им мужчина и начал драку. Затем к нему присоединился его товарищ, они вместе отобрали у пострадавших подростков мобильные телефоны и скрылись.

Задержанный подозреваемый. Фото: Национальная полиция

Задержанный мужчина. Фото: Национальная полиция

Правоохранители установили, разыскали и задержали подозреваемых. Один из молодых людей будет находиться под стражей во время следствия, а другому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. За совершенное им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.