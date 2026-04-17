У Києві почали падати ціни на пальне: прогноз експерта для України

У Києві автозаправні станції у п'ятницю, 17 квітня, вже почали надсилати жителям столиці повідомлення про зниження вартості пального на 1-2 гривні. Через можливе перемир'я на Близькому Сході світові ціни на нафту почали знижуватися, що однозначно вплине на український ринок пального. Очікується падіння вартості на близько 15 грн за літр.

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив паливний експерт Дмитро Льоушкін.

Що буде з цінами на пальне далі

Ввечері 17 квітня кияни отримали повідомлення від деяких АЗС про зниження вартості пального. Зокрема, мережа UPG оновила прайс на дизпаливо — 89,00-91,00 грн/л. Ціна на бензин А-95 також зменшилася — до 76,00 грн/л.

Як зазначає експерт Дмитро Льоушкін, поточні умови вказують на те, що вартість пального знижуватиметься й надалі. Зокрема, у разі врегулювання війни на Близькому Сході ціни на пальне в Україні будуть знижуватися на 3-4 грн на тиждень.

"Це мінус 15 гривень від тих цін, які ви бачите на стелах. Мінус 15 від сьогодні. Але час — місяць. Десь по 3-4 гривні на тиждень", — зазначив експерт.

Водночас Льоушкін додав, що ціни не знизяться швидко до того рівня, на якому були до початку загострення ситуації на Близькому Сході. Одна з причин — надлишковий попит. За словами експерта, чимало країн замислилися над тим, аби збільшити свої стратегічні резерви.

"Тому ми не чекаємо зниження ціни на нафту до 60 доларів за барель, так як було. Однак близько до 70 доларів вартість має опуститися", — спрогнозував Льоушкін.

