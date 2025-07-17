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Головна Київ Посадовці Київщини привласнили майже 5 млн на відновленні житла

Посадовці Київщини привласнили майже 5 млн на відновленні житла

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 15:20
Посадовці на Київщині розкрадали кошти для відбудови житла — прокуратура
Гроші. Фото: pravo.ua

Київська обласна прокуратура оголосила про підозру організатору та ще вісьмом учасникам злочинної організації, яка привласнила бюджетні кошти. Серед фігурантів справи опинилися заступник голови та двоє посадовців однієї з міських рад Київської області.

Про це 17 липня повідомив Офіс генерального прокурора.

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Як стало відомо за даними слідства, приватний підприємець разом із посадовцями міської ради та підрядниками привласнили бюджетні кошти, виділені на відновлення житлових будинків, що постраждали під час повномасштабного російського вторгнення.

Зловмисники штучно завищували вартість будівельних робіт і вносили до актів виконаних робіт завідомо неправдиві дані. За такою схемою їм вдалося незаконно отримати 4,6 млн гривень з бюджету.

Фігурантам справи інкримінують створення та участь у злочинній організації, заволодіння чужим майном, службове підроблення та легалізацію (відмивання) майна, одержаних злочинним шляхом.

Нагадаємо, у Києві викрили низку кримінальних справ за участі посадовців міської адміністрації.

А також раніше стало відомо про затримання одного з екскерівників "Київзеленбуді".

держбюджет Київська область прокуратура житло Кримінал
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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