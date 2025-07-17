Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Чиновники Киевщины присвоили почти 5 млн на восстановлении жилья

Чиновники Киевщины присвоили почти 5 млн на восстановлении жилья

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 15:20
Чиновники на Киевщине разворовывали средства для восстановления жилья — прокуратура
Деньги. Фото: pravo.ua

Киевская областная прокуратура объявила о подозрении организатору и еще восьмерым участникам преступной организации, которая присвоила бюджетные средства. Среди фигурантов дела оказались заместитель председателя и двое должностных лиц одного из городских советов Киевской области.

Об этом 17 июля сообщил Офис генерального прокурора.

Реклама
Читайте также:

Чиновников уличили в хищении бюджетных средств

Как стало известно по данным следствия, частный предприниматель вместе с должностными лицами городского совета и подрядчиками присвоили бюджетные средства, выделенные на восстановление жилых домов, пострадавших во время полномасштабного российского вторжения.

Злоумышленники искусственно завышали стоимость строительных работ и вносили в акты выполненных работ заведомо ложные данные. По такой схеме им удалось незаконно получить 4,6 млн гривен из бюджета.

Фигурантам дела инкриминируют создание и участие в преступной организации, завладение чужим имуществом, служебный подлог и легализацию (отмывание) имущества, полученных преступным путем.

Напомним, в Киеве разоблачили ряд уголовных дел с участием должностных лиц городской администрации.

А также ранее стало известно о задержании одного из экс-руководителей "Киевзеленстроя".

госбюджет Киевская область прокуратура жилье Криминал
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации