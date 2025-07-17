Чиновники на Киевщине разворовывали средства для восстановления жилья — прокуратура

Деньги. Фото: pravo.ua

Киевская областная прокуратура объявила о подозрении организатору и еще восьмерым участникам преступной организации, которая присвоила бюджетные средства. Среди фигурантов дела оказались заместитель председателя и двое должностных лиц одного из городских советов Киевской области.

Об этом 17 июля сообщил Офис генерального прокурора.

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Как стало известно по данным следствия, частный предприниматель вместе с должностными лицами городского совета и подрядчиками присвоили бюджетные средства, выделенные на восстановление жилых домов, пострадавших во время полномасштабного российского вторжения.

Злоумышленники искусственно завышали стоимость строительных работ и вносили в акты выполненных работ заведомо ложные данные. По такой схеме им удалось незаконно получить 4,6 млн гривен из бюджета.

Фигурантам дела инкриминируют создание и участие в преступной организации, завладение чужим имуществом, служебный подлог и легализацию (отмывание) имущества, полученных преступным путем.

Напомним, в Киеве разоблачили ряд уголовных дел с участием должностных лиц городской администрации.

А также ранее стало известно о задержании одного из экс-руководителей "Киевзеленстроя".