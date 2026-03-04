Затримання фігуранта. Фото: Нацполіція

Посадовці "Київзеленбуду" та підрядник розтратили понад 1,1 мільйона гривень на реконструкції парку "Фестивальний". Фігурантам оголосили підозру.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Києва у середу, 4 березня, передає Новини.LIVE.

Розтрата бюджетних грошей у Києві

Під час досудового розслідування зʼясовано, що комунальне об’єднання "Київзеленбуд" уклало з приватною компанією два контракти на проведення робіт з благоустрою в парку "Фестивальний" у Деснянському районі Києва. Загальна сума угод передбачала витрати з міського бюджету на мільйони гривень.

Парк "Фестивальний" у Києві. Фото: Нацполіція

"Втім, як зʼясували правоохоронці, частина робіт фактично не виконувалася, а окремі будівельні матеріали, зазначені в актах, були поставлені лише документально. Зокрема, ті які призначались для якісного асфальтування пішохідної зони, а також не були встановлені залізобетонні колодязі", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та фігурант. Фото: Нацполіція

Однак посадовці комунального об’єднання, заступник начальник одного з управлінь "Київзеленбуду" та начальник відділу цього ж підприємства підписали акти приймання виконаних робіт, на підставі яких підряднику перерахували бюджетні кошти.

Викриття фігурантів. Фото: Нацполіція

У висновку судових експертиз йдеться, що розмір завданих збитків бюджету територіальної громади столиці становить понад 1,1 мільйона гривень.

Покарання фігурантам

Правоохоронці оголосили трьом фігурантам підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Відомо, що санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

