Посадовці Київзеленбуду розтратили 1,1 млн грн на парку — деталі
Посадовці "Київзеленбуду" та підрядник розтратили понад 1,1 мільйона гривень на реконструкції парку "Фестивальний". Фігурантам оголосили підозру.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції Києва у середу, 4 березня, передає Новини.LIVE.
Розтрата бюджетних грошей у Києві
Під час досудового розслідування зʼясовано, що комунальне об’єднання "Київзеленбуд" уклало з приватною компанією два контракти на проведення робіт з благоустрою в парку "Фестивальний" у Деснянському районі Києва. Загальна сума угод передбачала витрати з міського бюджету на мільйони гривень.
"Втім, як зʼясували правоохоронці, частина робіт фактично не виконувалася, а окремі будівельні матеріали, зазначені в актах, були поставлені лише документально. Зокрема, ті які призначались для якісного асфальтування пішохідної зони, а також не були встановлені залізобетонні колодязі", — йдеться у повідомленні.
Однак посадовці комунального об’єднання, заступник начальник одного з управлінь "Київзеленбуду" та начальник відділу цього ж підприємства підписали акти приймання виконаних робіт, на підставі яких підряднику перерахували бюджетні кошти.
У висновку судових експертиз йдеться, що розмір завданих збитків бюджету територіальної громади столиці становить понад 1,1 мільйона гривень.
Покарання фігурантам
Правоохоронці оголосили трьом фігурантам підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.
Відомо, що санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.
Корупція в Києві — останні новини
Під час ремонту Трипільської ТЕС у Київській області розікрали понад 50 мільйонів гривень. Шістьом фігурантам справи повідомили про підозру.
Крім того, у столиці судитимуть керівника департаменту КМДА, який переплатив майже пʼять мільйонів гривень за генератори.
А комунальні підприємства Києва закупляють дорожню сіль за завищеними цінами.
