Україна
Головна Київ У прокуратурі назвали найпоширенішу корупційну схему у КП Києва — деталі

У прокуратурі назвали найпоширенішу корупційну схему у КП Києва — деталі

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 11:55
Переплачують за сіль — як КП у Києві відмивають гроші
Прибирання снігу у Києві. Фото: Новини.LIVE

Комунальні підприємства у Києві вигадали корупційну схему закупляють дорожню сіль за завищеними цінами. У таких випадках службовцям оголошують підозри у службовій недбалості, що передбачають позбавлення волі.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова в ефірі "Київського часу"

Читайте також:

Корупційна схема у комунальних підприємств Києва

Винокурова розповіла, що завищення цін під час закупівель — це достатньо поширене явище в комунальних підприємствах у столиці.

"Щороку ми аналізуємо за якими цінами була закуплена сіль. Зазвичай схема має досить простий вигляд: відповідна особа непроводить належний моніторинг ринку та укладає договори за цінами, вищими за ринкові", — пояснила речниця прокуратури. 

За її словами, у таких випадках службовцям оголошують підозри у службовій недбалості, що передбачає до п'яти років обмеження волі з забороною обіймати певні посади.

Корупційні скандали у Києві

У Києві судитимуть голову ВЛК, який брав хабарі та переводив бійців у тил. Свої послуги він оцінював у 2000 доларів. Під час обшуків у службових приміщеннях правоохоронці вилучили медичну документацію з ознаками фіктивності.

Крім того, на хабарі у 1,2 млн грн затримала посадовця КМДА. Підозру отримав директор комунального некомерційного підприємства КМДА "Освітня агенція міста Києва", який закупляв навчальне обладнання за завищеними цінами. 

А ще одного посадовця КМДА підозрюють у неправдивому декларуванні 20 млн грн. Заощадження, яких насправді немає, він вніч до декларації, аби легалізувати дорогі покупки, які були зроблені вже під час роботи на державній службі.

Київ корупція дороги прокуратура закупівлі сіль
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
