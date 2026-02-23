Переплачують за сіль — як КП у Києві відмивають гроші

Прибирання снігу у Києві. Фото: Новини.LIVE

Комунальні підприємства у Києві вигадали корупційну схему закупляють дорожню сіль за завищеними цінами. У таких випадках службовцям оголошують підозри у службовій недбалості, що передбачають позбавлення волі.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова в ефірі "Київського часу".

Реклама

Читайте також:

Корупційна схема у комунальних підприємств Києва

Винокурова розповіла, що завищення цін під час закупівель — це достатньо поширене явище в комунальних підприємствах у столиці.

"Щороку ми аналізуємо за якими цінами була закуплена сіль. Зазвичай схема має досить простий вигляд: відповідна особа непроводить належний моніторинг ринку та укладає договори за цінами, вищими за ринкові", — пояснила речниця прокуратури.

За її словами, у таких випадках службовцям оголошують підозри у службовій недбалості, що передбачає до п'яти років обмеження волі з забороною обіймати певні посади.

Корупційні скандали у Києві

У Києві судитимуть голову ВЛК, який брав хабарі та переводив бійців у тил. Свої послуги він оцінював у 2000 доларів. Під час обшуків у службових приміщеннях правоохоронці вилучили медичну документацію з ознаками фіктивності.

Крім того, на хабарі у 1,2 млн грн затримала посадовця КМДА. Підозру отримав директор комунального некомерційного підприємства КМДА "Освітня агенція міста Києва", який закупляв навчальне обладнання за завищеними цінами.

А ще одного посадовця КМДА підозрюють у неправдивому декларуванні 20 млн грн. Заощадження, яких насправді немає, він вніч до декларації, аби легалізувати дорогі покупки, які були зроблені вже під час роботи на державній службі.