В Киеве раскрыли растрату бюджетных средств на реконструкции парка

Чиновники Киева растратили более 1 млн грн на реконструкции парка
Чиновники "Киевзеленстроя" и подрядчик растратили более одного миллиона гривен во время реконструкции парк "Фестивальный" в Деснянском районе. Правоохранители объявили фигурантам подозрения.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева в среду, 4 марта, передает Новини.LIVE.
Растрата бюджетных денег в Киеве
Во время досудебного расследования выяснено, что коммунальное объединение "Киевзеленстрой" заключило с частной компанией два контракта на проведение работ по благоустройству в парке "Фестивальный" в Деснянском районе Киева. Общая сумма соглашений предусматривала расходы из городского бюджета на миллионы гривен.
"Впрочем, как выяснили правоохранители, часть работ фактически не выполнялась, а отдельные строительные материалы, указанные в актах, были поставлены только документально. В частности, те, которые предназначались для качественного асфальтирования пешеходной зоны, а также не были установлены железобетонные колодцы", — говорится в сообщении.
Однако должностные лица коммунального объединения, заместитель начальник одного из управлений "Киевзеленстроя" и начальник отдела этого же предприятия подписали акты приемки выполненных работ, на основании которых подрядчику перечислили бюджетные средства.
В заключении судебных экспертиз говорится, что размер нанесенного ущерба бюджету территориальной громаде столицы составляет более 1,1 миллиона гривен.
Наказание фигурантам
Правоохранители объявили трем фигурантам подозрение в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах в условиях военного положения.
Известно, что санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Коррупция в Киеве — последние новости
Во время ремонта Трипольской ТЭС в Киевской области разворовали более 50 миллионов гривен. Шестерым фигурантам дела сообщили о подозрении.
Кроме того, в столице будут судить руководителя департамента КГГА, который переплатил почти пять миллионов гривен за генераторы.
А коммунальные предприятия Киева закупают дорожную соль по завышенным ценам.
Читайте Новини.LIVE!