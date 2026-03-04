Видео
Главная Киев Чиновники Киева растратили более 1 млн грн на реконструкции парка

Чиновники Киева растратили более 1 млн грн на реконструкции парка

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 12:52
В Киеве раскрыли растрату бюджетных средств на реконструкции парка
Задержание фигуранта. Фото: Нацполиция

Чиновники "Киевзеленстроя" и подрядчик растратили более одного миллиона гривен во время реконструкции парк "Фестивальный" в Деснянском районе. Правоохранители объявили фигурантам подозрения.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева в среду, 4 марта, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Растрата бюджетных денег в Киеве

Во время досудебного расследования выяснено, что коммунальное объединение "Киевзеленстрой" заключило с частной компанией два контракта на проведение работ по благоустройству в парке "Фестивальный" в Деснянском районе Киева. Общая сумма соглашений предусматривала расходы из городского бюджета на миллионы гривен.

Парк Фестивальний у Деснянському районі Києва
Парк "Фестивальный" в Киеве. Фото: Нацполиция

"Впрочем, как выяснили правоохранители, часть работ фактически не выполнялась, а отдельные строительные материалы, указанные в актах, были поставлены только документально. В частности, те, которые предназначались для качественного асфальтирования пешеходной зоны, а также не были установлены железобетонные колодцы", — говорится в сообщении.

Затримання посадовця Київзеленбуду
Правоохранители и фигурант. Фото: Нацполиция

Однако должностные лица коммунального объединения, заместитель начальник одного из управлений "Киевзеленстроя" и начальник отдела этого же предприятия подписали акты приемки выполненных работ, на основании которых подрядчику перечислили бюджетные средства.

Затримання фігурантів у Києві
Разоблачение фигурантов. Фото: Нацполиция

В заключении судебных экспертиз говорится, что размер нанесенного ущерба бюджету территориальной громаде столицы составляет более 1,1 миллиона гривен.

Наказание фигурантам

Правоохранители объявили трем фигурантам подозрение в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах в условиях военного положения.

Известно, что санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Коррупция в Киеве — последние новости

Во время ремонта Трипольской ТЭС в Киевской области разворовали более 50 миллионов гривен. Шестерым фигурантам дела сообщили о подозрении.

Кроме того, в столице будут судить руководителя департамента КГГА, который переплатил почти пять миллионов гривен за генераторы.

А коммунальные предприятия Киева закупают дорожную соль по завышенным ценам.

Киев деньги парки бюджет Нацполиция
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
