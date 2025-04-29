Выпивали и спали на полу - в сети распространяется видео с чиновниками КГГА

Застолье в КГГА. Фото: скриншот из видео

В социальных сетях опубликовали видео, как чиновники Киевской городской государственной администрации употребляли алкогольные напитки прямо на рабочем месте. На кадрах видно, в частности, заместителя мэра Киева Виталия Кличко Марину Хонду.

Соответствующее видео появилось в Telegram-каналах во вторник, 29 апреля.

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Застолье в КГГА

На видео, которое стремительно распространяется по сети, видно празднование должностных лиц КГГА прямо на рабочем месте. На кадрах они выпивали, после чего некоторые легли спать прямо на полу. Пока неизвестно, когда именно было снято видео.

По словам главы Офиса Трансформации Максима Бахматова, эти кадры сняла камера видеонаблюдения в кабинете управления туризма КГГА. В то же время это не первый случай "корпоративов" в администрации во время полномасштабной войны.

Отметим, что по состоянию на сейчас официальной реакции от КГГА или городского головы не было.

Напомним, 25 апреля первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник в День траура по погибшим в Святошинском районе 24 апреля устроил празднование своего дня рождения.

Также известно, что председатель КГВА Тимур Ткаченко в начале апреля отстранил Поворозника с должности первого заместителя из-за ненадлежащего исполнения обязанностей.