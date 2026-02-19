Роторна парковка КМДА за 3,6 млн грн роками іржавіла у дворі

Елементи парковки. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова повідомила, що сталося із елементами роторної парковки, яку місто закупило за 3,6 мільйона гривень. Її залишили на задньому дворі Київської міської державної адміністрації ржавіти.

Про це Ірина Винокурова сказала в ефірі "Київський час".

Реклама

Читайте також:

Закупівля парковки, яка не використовувалася

"З 2017 року, з часу коли її закупили, її так жодного разу не зібрали і не використали. Оце двоє особи, які закуповували її, які підписували документи, отримали підозри", — зазначила Винокурова.

Парковку планували облаштувати біля будівлі на Хрещатику, але реалізувати це не вдалося через обмежену площу, наявність підземних комунікацій і те, що ділянка не була призначена для таких об’єктів.

"Купили достатньо корисну і дорогу річ. Я думаю, що ніхто не буде сперечатися, що її можна з користю використовувати. Але її чомусь не використовували. От головне питання, чому і для чого тоді її купували, якщо завчасно не подумали, де її будуть встановлювати і кому вона потрібна", — каже речниця.

Оголошення фігуранту про підозру. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Роками елементи парковки іржавіли на задньому дворі КМДА.

Що передувало

Колишньому першому заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА оголосили підозру в розтраті бюджетних коштів через закупівлю роторної парковки на десять автомобілів у 2017 році. Її планували встановити на подвірʼї КМДА, але цього так і не сталося.

"Підозрюваний підписав акт її приймання, хоча вже мав відповіді від Київради про те, що місця на подвір’ї для неї немає, відтак розміщувати конструкцію там недоцільно. Крім того, встановлення її у дворі не можливе через проходження там підземних комунікацій", — зазначили у Київській міській прокуратурі.

Згодом залишені конструкції проржавіли, через що від ідеї облаштування парковки відмовилися.

При цьому за технічними характеристиками вона мала прослужити щонайменше 15 років за правильного використання.

Внаслідок цього столичний бюджет зазнав збитків на понад 3,6 мільйона гривень.

Скандали в Києві

Прокурори оголосили підозри керівникам КП після масових травмувань та ДТП у період зимових ожеледиць в столиці. Йдеться про недостатню обробку доріг і тротуарів, а також неналежне прибирання снігу.

А депутат Київради Андрій Вітренко вважає, що Київ програє навіть прифронтовим містам за якістю комунальних послуг. Водночас місто має найбільший бюджет.

Раніше Вітренко наголошував, що Київ не підготувався до критичної ситуації внаслідок російських атак та негоди.