Поврежденные автомобили и разрушенные деревья — последствия мощного ветра в Киеве
Сегодня, 28 октября, в Киеве бушует мощный ветер. В результате непогоды в столице падают деревья, заборы и прочее. Они разрушает автомобили киевлян. В городе зафиксировано уже две смерти из-за сильного ветра.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Непогода в Киеве
В результате ветра на Оболони вынесло на дорогу огромную конструкцию свалки.
Недалеко от парка Отрадного дерево придавило киоск, в котором находились люди. К счастью, они не пострадали.
В городе зафиксировано падение деревьев на автомобили.
По информации местных, на территории одного из жилых комплексов столицы от ветра на авто упал бетонный забор.
Мусорные баки не могут устоять на месте от мощного ветра.
Ветер в Киеве такой силы, что людей просто сносит.
"На этот час зафиксированы факты падения или повреждения более 250 деревьев. На ликвидацию последствий урагана задействованы 34 единицы техники и 208 работников Аварийно-диспетчерской службы КО "Киевзеленстрой" и аварийные бригады коммунальщиков в районах города", — рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
Напомним, сегодня, 28 октября, Киев накрыла непогода. Мощный ветер валит рекламные щиты и вырывает деревья с корнями.
Также мы писали, что в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли двое мужчин.
Добавим, ДТЭК предупредило о возможных отключениях электроэнергии в Киеве. Сегодня, 28 октября, столицу Украины накрыла непогода. Там зафиксированы порывы ветра до 25 м/с.
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