Поврежденные автомобили и разрушенные деревья — последствия мощного ветра в Киеве

Непогода в Киеве. Фото: соцсети

Сегодня, 28 октября, в Киеве бушует мощный ветер. В результате непогоды в столице падают деревья, заборы и прочее. Они разрушает автомобили киевлян. В городе зафиксировано уже две смерти из-за сильного ветра.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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В результате ветра на Оболони вынесло на дорогу огромную конструкцию свалки.

Недалеко от парка Отрадного дерево придавило киоск, в котором находились люди. К счастью, они не пострадали.

В городе зафиксировано падение деревьев на автомобили.

Непогода в Киеве. Фото: Киев Оперативный

Непогода в Киеве. Фото: Киев Оперативный

Непогода в Киеве. Фото: Киев Оперативный

По информации местных, на территории одного из жилых комплексов столицы от ветра на авто упал бетонный забор.

Непогода в Киеве. Фото: t.me/kievreal1

Мусорные баки не могут устоять на месте от мощного ветра.

Ветер в Киеве такой силы, что людей просто сносит.

"На этот час зафиксированы факты падения или повреждения более 250 деревьев. На ликвидацию последствий урагана задействованы 34 единицы техники и 208 работников Аварийно-диспетчерской службы КО "Киевзеленстрой" и аварийные бригады коммунальщиков в районах города", — рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 28 октября, Киев накрыла непогода. Мощный ветер валит рекламные щиты и вырывает деревья с корнями.

Также мы писали, что в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли двое мужчин.

Добавим, ДТЭК предупредило о возможных отключениях электроэнергии в Киеве. Сегодня, 28 октября, столицу Украины накрыла непогода. Там зафиксированы порывы ветра до 25 м/с.