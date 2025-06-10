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Головна Київ Пошкодження РФ Софійського собору в Києві — що каже керівництво

Пошкодження РФ Софійського собору в Києві — що каже керівництво

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Дата публікації: 10 червня 2025 15:11
Обстріл Києва 10 червня — постраждав Софійський собор
Софійський собор у Києві. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 10 червня, через російський обстріл постраждав Софійський собор у Києві. Це архітектурна пам’ятка XI століття, включена до Списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомив перший заступник директора національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

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Що пошкоджено у Софійському соборі

За словами Кириленка, у Софійському соборі вибуховою хвилею пошкоджено карнизи на зовнішньому фасаді.

"За час війни це перша така ситуація. Хоча раніше ми знаходили на території залишки "шахедів". Але саме такі пошкодження ми спостерігаємо вперше", — сказав він.

Директор нацзаповідника додав, що зараз працівники здійснюють огляд пам’ятки, а до інструментального дослідження долучать спеціалізований інститут через крихкість споруди.

"Якихось критичних руйнувань немає, але є пошкодження", — підсумував Кириленко.

Раніше міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький повідомив, що загарбники пошкодили святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності.

Також через обстріл РФ 10 червня руйнування зафіксовано в Шевченківському та Подільському районах. Унаслідок удару окупантів одна людина загинула.

Київ церква обстріли музеї війна в Україні заповідник
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
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