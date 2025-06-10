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Главная Киев Повреждение РФ Софийской церкви в Киеве — что говорит руководство

Повреждение РФ Софийской церкви в Киеве — что говорит руководство

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Дата публикации 10 июня 2025 15:11
Обстрел Киева 10 июня — пострадал Софийский собор
Софийский собор в Киеве. Фото: Новости.LIVE

Во вторник, 10 июня, из-за российского обстрела пострадал Софийский собор в Киеве. Это архитектурный памятник XI века, включенный в Список мирового наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщил первый заместитель директора национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

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По словам Кириленко, в Софийском соборе взрывной волной повреждены карнизы на внешнем фасаде.

"За время войны это первая такая ситуация. Хотя раньше мы находили на территории остатки "шахедов". Но именно такие повреждения мы наблюдаем впервые", — сказал он.

Директор нацзаповедника добавил, что сейчас работники осуществляют осмотр памятника, а к инструментальному исследованию привлекут специализированный институт из-за хрупкости сооружения.

"Каких-то критических разрушений нет, но есть повреждения", — подытожил Кириленко.

Ранее министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий сообщил, что захватчики повредили святыню, которая пережила века и символизирует рождение нашей государственности.

Также из-за обстрела РФ 10 июня разрушения зафиксированы в Шевченковском и Подольском районах. В результате удара оккупантов один человек погиб.

Киев церковь обстрелы музеи война в Украине заповедник
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
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