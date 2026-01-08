Як в Києві відновлюють лікарню після обстрілу — відео

Лікарня в Оболонському районі. Фото: Новини.LIVE

У приватній лікарні на Оболоні триває ліквідація наслідків атаки. Вікна зашили ОСБ-плитами, а будівельники займаються головним пошкодженням.

Атаковану "шахедом" лікарню почали ремонтувати

На місці російського удару по лікарні в столиці, який стався 5 січня, тривають відновлювальні роботи. Комунальні служби закрили всі вибиті вікна ОСБ-плитами.

У лікарні продовжують перебувати пацієнти

Російська атака на медзаклад забрала життя одного пацієнта, ще четверо отримали поранення.

"Ворог вкотре атакував цивільну інфраструктуру. На жаль, є загиблий — чоловік 1995 року народження", — розповідала речниця КМВА.

На момент обстрілу всередині медзакладу перебували 25 пацієнтів, 16 з них — перевезли до інших лікарень. Четвертий поверх не постраждав, тому там на ШВЛ залишаються двоє людей.

"Там у приміщенні під наглядом залишаються дві особи на апараті штучної вентиляції легень. Тому комунікації продовжують працювати, електроенергія та опалення. Тепер потрібно відновити шибки, для того, щоб приміщення не зазнало подальшої руйнації", — розповідала Катерина Поп.

