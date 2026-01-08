Видео
Поврежденную больницу на Оболони начали восстанавливать — видео

Поврежденную больницу на Оболони начали восстанавливать — видео

Дата публикации 8 января 2026 16:56
Как в Киеве восстанавливают больницу после обстрела - видео
Больница в Оболонском районе. Фото: Новини.LIVE

В частной больнице на Оболони продолжается ликвидация последствий атаки. Окна зашили ОСБ-плитами, а строители занимаются главным повреждением.

Рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Атакованную "шахедом" больницу начали ремонтировать

На месте российского удара по больнице в столице, который произошел 5 января, продолжаются восстановительные работы. Коммунальные службы закрыли все выбитые окна ОСБ-плитами.

В больнице продолжают находиться пациенты

Российская атака на медучреждение унесла жизнь одного пациента, еще четверо получили ранения.

"Враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру. К сожалению, есть погибший — мужчина 1995 года рождения", — рассказывала пресс-секретарь КГВА.

На момент обстрела внутри медучреждения находились 25 пациентов, 16 из них — перевезли в другие больницы. Четвертый этаж не пострадал, поэтому там на ИВЛ остаются два человека.

"Там в помещении под наблюдением остаются два человека на аппарате искусственной вентиляции легких. Поэтому коммуникации продолжают работать, электроэнергия и отопление. Теперь нужно восстановить стекла, для того, чтобы помещение не подверглось дальнейшему разрушению", — рассказывала Екатерина Поп.

Напомним, в Киеве продолжается непогода. Мы рассказывали, что творится на улицах столицы и есть ли пробки. Также в КГГА призвали горожан сделать запасы воды и зарядить павербанки.

Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
