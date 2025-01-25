Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Постачання солі комунальникам — у КМДА відреагували на підозру arrow

Постачання солі комунальникам — у КМДА відреагували на підозру

25 січня 2025 10:44
Євгенія Брюховецька - редактор
У КМДА відреагували на інформацію про відсутність поставки солі
Обробка доріг. Ілюстративне фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Міська влада Києва заявила, що в мережі поширюється недостовірна інформація щодо закупівлі солі для комунального підприємства. Там уточнили, що уся сіль була поставлена в повному обсязі та використана комунальниками.

Про це повідомила пресслужба КМДА у суботу, 25 січня.

Читайте також:

Постачання солі комунальникам

"Дані про нібито відсутність постачання солі до підприємства не відповідають дійсності та дискредитують комунальне підприємство", — йдеться у повідомленні.

У КП "ШЕУ Оболонського району" зазначили, що вся сіль була поставлена у повному обсязі та використана під час оброблення доріг Києва. Також уточнюється, що проти працівників підприємства не було порушено кримінальну справу, а підозру вручили керівнику підрядної організації. 

У КМДА закликали не поширювати недостовірну інформацію з безпідставними звинуваченнями й наголосили, що це має вигляд спланованої кампанії для дискредитації комунальних підприємств Києва.

Раніше Київська міська прокуратура оголосила підозру столичному підприємцю, який уклав угоду про постачання солі з ШЕУ Оболонського району", але отримав 10 мільйонів гривень, не виконавши умови.

Також ми писали, що екскерівника "Київського інституту автоматики" підозрюють в розтраті державних коштів — понад 1,1 мільйона гривень.

Київ КМДА підозра сіль комунальні служби

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:58 Вибух на Одещині — пенсіонер підірвався на гранаті

11:44 У Львові судили чоловіка — вдарив біля бару жінку в лице кулаком

11:37 Зінченко близький до переходу в другу команду чемпіонату Іспанії

11:28 Рови та паркан — на Одещині посилюють прикордонний контроль

11:23 Черги на кордоні України — на двох КПП помітили скупчення авто

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:07 Зеленський підтримав протести у Словаччині проти уряду Фіцо

11:00 Санду прибула до Києва з офіційним візитом

10:54 Росія вивела додатковий ракетоносій у Чорне море — яка небезпека

10:50 В Офісі президента готують зміни щодо мобілізації 18-25 річних

10:44 Постачання солі комунальникам — у КМДА відреагували на підозру

11:58 Вибух на Одещині — пенсіонер підірвався на гранаті

11:44 У Львові судили чоловіка — вдарив біля бару жінку в лице кулаком

11:37 Зінченко близький до переходу в другу команду чемпіонату Іспанії

11:28 Рови та паркан — на Одещині посилюють прикордонний контроль

11:23 Черги на кордоні України — на двох КПП помітили скупчення авто

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:07 Зеленський підтримав протести у Словаччині проти уряду Фіцо

11:00 Санду прибула до Києва з офіційним візитом

10:54 Росія вивела додатковий ракетоносій у Чорне море — яка небезпека

10:50 В Офісі президента готують зміни щодо мобілізації 18-25 річних

10:44 Постачання солі комунальникам — у КМДА відреагували на підозру

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку