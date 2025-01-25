У КМДА відреагували на інформацію про відсутність поставки солі

Обробка доріг. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Міська влада Києва заявила, що в мережі поширюється недостовірна інформація щодо закупівлі солі для комунального підприємства. Там уточнили, що уся сіль була поставлена в повному обсязі та використана комунальниками.

Про це повідомила пресслужба КМДА у суботу, 25 січня.

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Постачання солі комунальникам

"Дані про нібито відсутність постачання солі до підприємства не відповідають дійсності та дискредитують комунальне підприємство", — йдеться у повідомленні.

У КП "ШЕУ Оболонського району" зазначили, що вся сіль була поставлена у повному обсязі та використана під час оброблення доріг Києва. Також уточнюється, що проти працівників підприємства не було порушено кримінальну справу, а підозру вручили керівнику підрядної організації.

У КМДА закликали не поширювати недостовірну інформацію з безпідставними звинуваченнями й наголосили, що це має вигляд спланованої кампанії для дискредитації комунальних підприємств Києва.

Раніше Київська міська прокуратура оголосила підозру столичному підприємцю, який уклав угоду про постачання солі з ШЕУ Оболонського району", але отримав 10 мільйонів гривень, не виконавши умови.

Також ми писали, що екскерівника "Київського інституту автоматики" підозрюють в розтраті державних коштів — понад 1,1 мільйона гривень.