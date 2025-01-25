В КГГА отреагировали на информацию об отсутствии поставки соли

Обработка дорог. Иллюстративное фото: скриншот из видео

Городские власти Киева заявили, что в сети распространяется недостоверная информация о закупке соли для коммунального предприятия. Там уточнили, что вся соль была поставлена в полном объеме и использована коммунальщиками.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в субботу, 25 января.

Читайте также:

Поставка соли коммунальщикам

"Данные о якобы отсутствии поставок соли на предприятие не соответствуют действительности и дискредитируют коммунальное предприятие", — говорится в сообщении.

В КП "ШЕУ Оболонского района" отметили, что вся соль была поставлена в полном объеме и использована во время обработки дорог Киева. Также уточняется, что против работников предприятия не было возбуждено уголовное дело, а подозрение вручили руководителю подрядной организации.

В КГГА призвали не распространять недостоверную информацию с безосновательными обвинениями и подчеркнули, что это выглядит, как спланированная кампания для дискредитации коммунальных предприятий Киева.

Ранее Киевская городская прокуратура объявила подозрение столичному предпринимателю, который заключил соглашение о поставках соли с ШЕУ Оболонского района, но получил 10 миллионов гривен, не выполнив условия.

Также мы писали, что экс-руководителя "Киевского института автоматики" подозревают в растрате государственных средств — более 1,1 миллиона гривен.