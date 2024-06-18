Стрілянина у Києві 18 червня — що могло стати причиною замаху на Садикова

Постійно отримували погрози — дружина казахського журналіста припустила, чому в нього стріляли
У Шевченківському районі Києва у вівторок, 18 червня, невідомий стріляв у казахського журналіста Айдоса Садикова. Дружина потерпілого пов'язує замах на вбивство з його опозиційною діяльністю.
Про це Садикова сказала у коментарі Страна.ua.
Замах на казахського опозиціонера у Києві 18 червня
Садикова вважає, що замах на вбивство чоловіка міг статися через його опозиційну діяльність, зокрема, через ранкове відео.
"Сьогодні вранці ми опублікували відео, що Токаєв маріонетка Путіна, і ось уже сьогодні стався замах", — зазначила вона.
Дружина розповіла, що вранці пара приїхала до власного будинку, біля якого й стався замах. Наразі стан чоловіка невідомий, вона планує зараз поїхати до нього в лікарню.
За словами Садикової, вони постійно отримували у свій бік погрози.
Раніше поліція Києва повідомляла про стрілянину в Шевченківському районі міста.
Також ми писали, що пара журналістів Садикових проживають в Україні з 2014 року та мають статус біженців. Після замаху чоловіка ушпиталили, він перебуває у важкому стані.
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