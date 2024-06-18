Стрілянина у Києві 18 червня — що могло стати причиною замаху на Садикова

Автомобіль потерпілого. Фото: Нацполіція

У Шевченківському районі Києва у вівторок, 18 червня, невідомий стріляв у казахського журналіста Айдоса Садикова. Дружина потерпілого пов'язує замах на вбивство з його опозиційною діяльністю.

Про це Садикова сказала у коментарі Страна.ua.

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Садикова вважає, що замах на вбивство чоловіка міг статися через його опозиційну діяльність, зокрема, через ранкове відео.

"Сьогодні вранці ми опублікували відео, що Токаєв маріонетка Путіна, і ось уже сьогодні стався замах", — зазначила вона.

Дружина розповіла, що вранці пара приїхала до власного будинку, біля якого й стався замах. Наразі стан чоловіка невідомий, вона планує зараз поїхати до нього в лікарню.

За словами Садикової, вони постійно отримували у свій бік погрози.

Раніше поліція Києва повідомляла про стрілянину в Шевченківському районі міста.

Також ми писали, що пара журналістів Садикових проживають в Україні з 2014 року та мають статус біженців. Після замаху чоловіка ушпиталили, він перебуває у важкому стані.