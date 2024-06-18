Стрельба в Киеве 18 июня — что могло стать причиной покушения на Садыкова

Постоянно получали угрозы — жена казахского журналиста предположила, почему в него стреляли
В Шевченковском районе Киева во вторник, 18 июня, неизвестный стрелял в казахского журналиста Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего связывает покушение на убийство с его оппозиционной деятельностью.
Об этом Садыкова сказала в комментарии Страна.ua.
Покушение на казахского оппозиционера в Киеве 18 июня
Садикова считает, что покушение на убийство мужчины могло произойти из-за его оппозиционной деятельности, в частности, из-за утреннего видео.
"Сегодня утром мы опубликовали видео, что Токаев марионетка Путина, и вот уже сегодня произошло покушение", — отметила она.
Жена рассказала, что утром пара приехала в собственный дом, возле которого и произошло покушение. Сейчас состояние мужчины неизвестно, она планирует сейчас поехать к нему в больницу.
По словам Садыковой, они постоянно получали в свою сторону угрозы.
Ранее полиция Киева сообщала о стрельбе в Шевченковском районе города.
Также мы писали, что пара журналистов Садыковых проживают в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев. После покушения мужчину госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.
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