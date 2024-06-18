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Постоянно получали угрозы — жена казахского журналиста предположила, почему в него стреляли

18 июня 2024 17:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стрельба в Киеве 18 июня — что могло стать причиной покушения на Садыкова
Автомобиль потерпевшего. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Шевченковском районе Киева во вторник, 18 июня, неизвестный стрелял в казахского журналиста Айдоса Садыкова. Жена потерпевшего связывает покушение на убийство с его оппозиционной деятельностью.

Об этом Садыкова сказала в комментарии Страна.ua.

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Садикова считает, что покушение на убийство мужчины могло произойти из-за его оппозиционной деятельности, в частности, из-за утреннего видео.

"Сегодня утром мы опубликовали видео, что Токаев марионетка Путина, и вот уже сегодня произошло покушение", — отметила она.

Жена рассказала, что утром пара приехала в собственный дом, возле которого и произошло покушение. Сейчас состояние мужчины неизвестно, она планирует сейчас поехать к нему в больницу.

По словам Садыковой, они постоянно получали в свою сторону угрозы.

Ранее полиция Киева сообщала о стрельбе в Шевченковском районе города.

Также мы писали, что пара журналистов Садыковых проживают в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев. После покушения мужчину госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

покушение
Киев
Казахстан
журналисты
стрельба
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