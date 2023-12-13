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Постраждалим від обстрілів РФ киянам нададуть тимчасове житло, — Кличко

13 грудня 2023 11:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Постраждалим від обстрілів РФ киянам нададуть тимчасове житло, — Кличко
Віталій Кличко біля будинку, поруч з яким впали уламки збитої ракети. Фото: КМДА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Мер Києва Віталій Кличко оглянув житловий будинок у Дніпровському районі, який постраждав внаслідок падіння уламків балістичної ракети. Його мешканців оперативно евакуювали вночі, їм нададуть тимчасове житло. 

Про це повідомляє КМДА

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Наслідки ворожої атаки у Дніпровському районі

Як відомо, уламки збитої ракети впали у двір в Дніпровському районі. Внаслідок цього постраждав багатоквартирний будинок та дитсадок. У дворі також згоріли припарковані авто,  повилітали шибки в прилеглих будинках і школі. Мешканців пошкодженого будинку евакуювали вночі. 

Станом на зараз, тривають слідчі дії, після яких мешканцям дозволять забрати з домівок необхідні речі. Далі розпочнеться експертиза: якщо несучі конструкції будинку неушкоджені, то влада міста оперативно відновить житло. Якщо пошкодження виявляться критичними, то розглядатимуть варіант капітального ремонту. 

Окрім цього, відновлюватимуть і дитсадок. 

На час відновлення міська влада надасть тимчасове житло постраждалим мешканцям. Зазначається, що на місці працює пункт обігріву. 

"Цієї ночі уламки іншої ракети впали й на територію однієї з міських лікарень у Дніпровському районі. Пошкоджена будівля моргу, а також незначних ушкоджень зазнав корпус медзакладу", — додають у КМДА. 

Загалом, внаслідок нічної російської атаки постраждали 53 людини, 20 з них шпиталізували, ще 33 людини отримали медичну допомогу на місці. 

Обстріл Києва
Наслідки ворожого обстрілу в Києві. Фото: КМДА
Обстріл Києва
Наслідки ворожого обстрілу в Києві. Фото: КМДА
Обстріл Києва
Віталій Кличко біля будинку, поруч з яким впали уламки збитої ракети. Фото: КМДА

Нічна атака РФ

Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня наші захисники знищили десять ударних безпілотників та десять балістичних ракет, якими Росія атакувала Україну. Зокрема окупанти намагалися атакувати Одещину та Київ.

Загалом, росіяни випустили по Україні цієї ночі десять "шахедів" та десять ракет, однак сили ППО знищили усі ворожі цілі. 

Відомо, що внаслідок атаки постраждали 53 людини, 20 із них, в тому числі двох дітей, госпіталізували. У Дніпровському районі столиці без світла залишаються 35 житлових будинків, адже уламки ракет пошкодили лінії електропередач.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що росіяни могли завдавати ракетами 48Н6 з комплексу С400, а головна їхня ціль — об‘єкти критичної інфраструктури.

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