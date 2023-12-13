Пострадавшим от обстрелов РФ киевлянам предоставят временное жилье, — Кличко

Виталий Кличко возле дома, рядом с которым упали обломки сбитой ракеты. Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел жилой дом в Днепровском районе, пострадавший в результате падения обломков баллистической ракеты. Его жителей оперативно эвакуировали ночью, им предоставят временное жилье.

Об этом сообщает КГГА.

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Последствия вражеской атаки в Днепровском районе

Как известно, обломки сбитой ракеты упали во двор в Днепровском районе. В результате пострадал многоквартирный дом и детсад. Во дворе также сгорели припаркованные авто, вылетели стекла в близлежащих домах и школе. Жителей поврежденного дома эвакуировали ночью.

По состоянию на данный момент, продолжаются следственные действия, после которых жителям разрешат забрать из домов необходимые вещи. Далее начнется экспертиза: если несущие конструкции дома невредимы, то власти города оперативно восстановят жилье. Если повреждения окажутся критическими, то будет рассматриваться вариант капитального ремонта.

Кроме этого, будут восстанавливать и детсад.

На время восстановления городские власти предоставит временное жилье пострадавшим жителям. На месте работает пункт обогрева.

"Этой ночью обломки другой ракеты упали и на территорию одной из городских больниц в Днепровском районе. Поврежденное здание морга, а также незначительные повреждения получил корпус медучреждения", — добавляют в КГГА.

Всего в результате ночной российской атаки пострадали 53 человека, 20 из них госпитализировали, еще 33 человека получили медицинскую помощь на месте.

Последствия вражеских обстрелов в Киеве. Фото: КГГА

Последствия вражеских обстрелов в Киеве. Фото: КГГА

Виталий Кличко возле дома, рядом с которым упали обломки сбитой ракеты. Фото: КГГА

Ночная атака РФ

Напомним, в ночь на 13 декабря наши защитники уничтожили десять ударных беспилотников и десять баллистических ракет, которыми Россия атаковала Украину. В частности, оккупанты пытались атаковать Одесщину и Киев.

В общей сложности, россияне выпустили по Украине этой ночью десять "шахедов" и десять ракет, однако силы ПВО уничтожили все враждебные цели.

Известно, что в результате атаки пострадали 53 человека, 20 из них, в том числе двое детей, госпитализированы. В Днепровском районе столицы без света остаются 35 жилых домов, ведь обломки ракет повредили линии электропередач.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что россияне могли наносить ракетами 48Н6 из комплекса С400, а их главная цель — объекты критической инфраструктуры.