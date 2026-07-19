Ігнат відповів, чи була сьогоднішня атака на Київ найбільшою за балістикою

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Фото: Суспільне

Атака Росії на Київ у ніч проти 19 липня стала однією з найбільших за кількістю балістичних ракет. Водночас вона не була безпрецедентною, адже подібні за масштабом удари вже відбувалися останніми тижнями. Лише за останні 35 діб столиця пережила вже чотири такі масовані атаки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната у неділю, 19 липня.

Ігнат пояснив, чи була сьогоднішня атака на Київ наймасованішою

Після нічної атаки РФ на Київ в інформаційному просторі поширювалися повідомлення про те, що цей удар нібито став найбільшим за кількістю балістичних ракет, випущених по столиці. Однак начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що така оцінка не відповідає дійсності.

За його словами, нинішній удар справді належить до найбільших за кількістю ракет, які заходили на цілі по балістичній траєкторії. Водночас він закликав звернути увагу на статистику останніх тижнів, яка свідчить, що Київ уже неодноразово зазнавав атак аналогічного масштабу.

Ігнат зазначив, що нинішній удар став уже четвертою масованою атакою на Київ за останні 35 діб із застосуванням приблизно такої самої кількості балістичних ракет. Він також нагадав, що під час попередніх атак російські війська застосовували десятки крилатих ракет різних типів і велику кількість ударних безпілотників.

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"Про найбільші і наймасованіші атаки... Так, нині одна із найбільших атак на Київ із застосуванням ракет, що заходять на ціль по балістичній траєкторії.

Втім, варто лише переглянути недавню статистику, аби згадати, що за крайні 35 діб столиця України уже пережила три масовані атаки (нині четверта) із застосуванням фактично такої ж кількості "балістики" і, крім того — десятків крилатих ракет різних типів та великої кількості БпЛА: 15 червня, 2 липня та 6 липня", — пояснив Ігнат.

Скриншот повідомлення Ігната/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у Києві кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 15 осіб, водночас за попередніми даними, одна людина загинула. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару в Шевченківському та Солом'янському районах, де сталися пожежі та пошкоджено житловий будинок.

Новини.LIVE також писали, що окупаційна армія РФ в ніч проти 19 липня, за даними моніторингових ресурсів, випустила по Києву близько 40 балістичних ракет різних типів. Під ударом опинилися Київ та його околиці, руйнування зафіксовано у п'яти районах столиці. За попередніми даними, одна людина загинула.