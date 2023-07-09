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Пожежа на АЗС у Києві: з'явилося відео моменту, як авто протаранило колонку

9 липня 2023 18:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Пожежа на АЗС у Києві: з'явилося відео моменту, як авто протаранило колонку
Момент вибуху на АЗС у Києві. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У мережі з'явилося відео аварії на заправці в Києві. Кабріолет Audi TT на швидкості протаранив колонку.

Відповідне відео з'явилося в мережі

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Аварія на АЗС у Києві

У неділю, 9 липня, на столичній АЗС у Дніпровському районі сталася масштабна пожежа. Рятувальники розповіли, що внаслідок інциденту постраждали люди. Відомо про трьох постраждалих. 

Гасіння пожежі тривало декілька годин. Момент зіткнення автівки з колонкою потрапив на камеру відеогнагляду.

Нагадаємо, у неділю, 9 липня, на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа на АЗС. Над містом було видно стовпи чорного диму.

Також ми писали, що рятувальники ліквідували пожежу на АЗС на Броварському шосе у Києві. Внаслідок інциденту постраждали люди.

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