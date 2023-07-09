Пожежа на АЗС у Києві: з'явилося відео моменту, як авто протаранило колонку
У мережі з'явилося відео аварії на заправці в Києві. Кабріолет Audi TT на швидкості протаранив колонку.
Відповідне відео з'явилося в мережі.
Аварія на АЗС у Києві
У неділю, 9 липня, на столичній АЗС у Дніпровському районі сталася масштабна пожежа. Рятувальники розповіли, що внаслідок інциденту постраждали люди. Відомо про трьох постраждалих.
Гасіння пожежі тривало декілька годин. Момент зіткнення автівки з колонкою потрапив на камеру відеогнагляду.
Нагадаємо, у неділю, 9 липня, на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа на АЗС. Над містом було видно стовпи чорного диму.
Також ми писали, що рятувальники ліквідували пожежу на АЗС на Броварському шосе у Києві. Внаслідок інциденту постраждали люди.