Пожежа на АЗС у Києві: з'явилося відео моменту, як авто протаранило колонку

Момент вибуху на АЗС у Києві. Фото: скриншот з відео

У мережі з'явилося відео аварії на заправці в Києві. Кабріолет Audi TT на швидкості протаранив колонку.

Відповідне відео з'явилося в мережі.

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Аварія на АЗС у Києві

У неділю, 9 липня, на столичній АЗС у Дніпровському районі сталася масштабна пожежа. Рятувальники розповіли, що внаслідок інциденту постраждали люди. Відомо про трьох постраждалих.

Гасіння пожежі тривало декілька годин. Момент зіткнення автівки з колонкою потрапив на камеру відеогнагляду.

Нагадаємо, у неділю, 9 липня, на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа на АЗС. Над містом було видно стовпи чорного диму.

Також ми писали, що рятувальники ліквідували пожежу на АЗС на Броварському шосе у Києві. Внаслідок інциденту постраждали люди.