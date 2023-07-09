Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Пожар на АЗС в Киеве: появилось видео момента, как авто протаранило колонку arrow

Пожар на АЗС в Киеве: появилось видео момента, как авто протаранило колонку

9 июля 2023 18:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пожар на АЗС в Киеве: появилось видео момента, как авто протаранило колонку
Момент взрыва на АЗС в Киеве. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В сети появилось видео аварии на заправке в Киеве. Кабриолет Audi TT на скорости протаранил колонку.

Соответствующее видео появилось в сети.

Читайте также:

Авария на АЗС в Киеве

В воскресенье, 9 июля, на столичной АЗС в Днепровском районе произошел масштабный пожар. Спасатели рассказали, что в результате инцидента пострадали люди. Известно о трех пострадавших.

Тушение пожара длилось несколько часов. Момент столкновения автомобиля с колонкой попал на камеру видеонаблюдения.

Напомним, в воскресенье, 9 июля, на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар на АЗС. Над городом виднелись столбы черного дыма.

Также мы писали, что спасатели ликвидировали пожар на АЗС на Броварском шоссе в Киеве. В результате инцидента пострадали люди.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз