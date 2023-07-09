Пожар на АЗС в Киеве: появилось видео момента, как авто протаранило колонку
В сети появилось видео аварии на заправке в Киеве. Кабриолет Audi TT на скорости протаранил колонку.
Соответствующее видео появилось в сети.
Авария на АЗС в Киеве
В воскресенье, 9 июля, на столичной АЗС в Днепровском районе произошел масштабный пожар. Спасатели рассказали, что в результате инцидента пострадали люди. Известно о трех пострадавших.
Тушение пожара длилось несколько часов. Момент столкновения автомобиля с колонкой попал на камеру видеонаблюдения.
Напомним, в воскресенье, 9 июля, на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар на АЗС. Над городом виднелись столбы черного дыма.
Также мы писали, что спасатели ликвидировали пожар на АЗС на Броварском шоссе в Киеве. В результате инцидента пострадали люди.