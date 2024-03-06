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Пожежа на Осокорках — у КМВА прокоментували резонансне загоряння

6 березня 2024 10:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Пожежа на Осокорках — у КМВА прокоментували резонансне загоряння
Начальник КМВА Сергій Попко. Фото: Facebook/Сергій Попко.
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві у вівторок, 5 березня, сталася пожежа на території екопарку "Осокорки". Правоохоронні органи та екологічні служби з'ясовують причини та наслідки займання.

Про це повідомила Київські міська військова адміністрація у Telegram в середу, 6 березня.

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За попередніми даними, на Осокорках вигоріло близько трьох гектарів території, зокрема і частина ландшафтного заказника "Осокорківські луки".

"Якої саме шкоди наніс вогонь системі заповідних водно-болотних угідь з’ясують екологи", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у КМВА, територія має природоохоронний статус — знищення флори та фауни там суворо заборонено. За такі дії, кримінальний кодекс передбачає штраф 8,5 млн гривень або позбавлення волі на три роки. 

Правоохоронці розглядатимуть всі версії, в тому числі й вірогідний підпал. 

Наразі на території екопарку триває чергування пожежних підрозділів ДСНС та розрахунку БпЛА для моніторингу можливих повторних займань. 

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Скриншот допису КМВА
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Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, активісти стверджують, що причиною загоряння став підпал і звинувачують в цьому забудовника, який хотів розпочати будівництво на природно-заповідному об'єкті.

Також ми писали, що депутатка Київради Ксенія Семенова заявила, що це вже не перший екологічний злочин у столиці, зокрема восени протоку між озерами засипали сміттям.

Київ
пожежа
поліція
парки
розслідування
екологія

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