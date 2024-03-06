Пожежа на Осокорках — у КМВА прокоментували резонансне загоряння

Начальник КМВА Сергій Попко. Фото: Facebook/Сергій Попко.

У Києві у вівторок, 5 березня, сталася пожежа на території екопарку "Осокорки". Правоохоронні органи та екологічні служби з'ясовують причини та наслідки займання.

Про це повідомила Київські міська військова адміністрація у Telegram в середу, 6 березня.

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За попередніми даними, на Осокорках вигоріло близько трьох гектарів території, зокрема і частина ландшафтного заказника "Осокорківські луки".

"Якої саме шкоди наніс вогонь системі заповідних водно-болотних угідь з’ясують екологи", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у КМВА, територія має природоохоронний статус — знищення флори та фауни там суворо заборонено. За такі дії, кримінальний кодекс передбачає штраф 8,5 млн гривень або позбавлення волі на три роки.

Правоохоронці розглядатимуть всі версії, в тому числі й вірогідний підпал.

Наразі на території екопарку триває чергування пожежних підрозділів ДСНС та розрахунку БпЛА для моніторингу можливих повторних займань.

Скриншот допису КМВА

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, активісти стверджують, що причиною загоряння став підпал і звинувачують в цьому забудовника, який хотів розпочати будівництво на природно-заповідному об'єкті.

Також ми писали, що депутатка Київради Ксенія Семенова заявила, що це вже не перший екологічний злочин у столиці, зокрема восени протоку між озерами засипали сміттям.