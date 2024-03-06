Пожар на Осокорках — в КГВА прокомментировали резонансное возгорание

Начальник КГВА Сергей Попко. Фото: Facebook/Сергей Попко.

В Киеве во вторник, 5 марта, произошел пожар на территории экопарка "Осокорки". Правоохранительные органы и экологические службы выясняют причины и последствия возгорания.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram в среду, 6 марта.

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По предварительным данным, на Осокорках выгорело около трех гектаров территории, в том числе и часть ландшафтного заказника "Осокорковские луга".

"Какой именно вред нанес огонь системе заповедных водно-болотных угодий выяснят экологи", — говорится в сообщении.

Как отметили в КГВА, территория имеет природоохранный статус — уничтожение флоры и фауны там строго запрещено. За такие действия уголовный кодекс предусматривает штраф 8,5 млн гривен или лишение свободы на три года.

Правоохранители будут рассматривать все версии, в том числе вероятный поджог.

В настоящее время на территории экопарка продолжается дежурство пожарных подразделений ГСЧС и расчет БпЛА для мониторинга возможных повторных возгораний.

Скриншот поста КГВА

Скриншот поста КГВА

Напомним, активисты утверждают, что причиной возгорания стал поджог и обвиняют в этом застройщика, который хотел приступить к строительству на природно-заповедном объекте.

Также мы писали, что депутат Киевсовета Ксения Семенова заявила, что это уже не первое экологическое преступление в столице, в частности осенью пролив между озерами засыпали мусором.