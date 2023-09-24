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Пожар в приюте для кошек: киевлянка рассказала о конфликтах владелицы с местными

24 сентября 2023 14:00
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Валерия Пержун
редактор
Пожар в приюте для кошек: киевлянка рассказала о конфликтах владелицы с местными
Пожар на месте приюта для кошек. Фото: Facebook/Наталья Петрущенкова
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Вечером, 23 сентября в Киеве в районе Теремки горело известное убежище для кошек. Местная жительница считает, что причиной поджога могли быть неоднократные конфликты владелицы убежища с другими киевлянами.

Об этом она рассказала в комментарии телеканала "Мы Украина ".

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Что известно о приюте для кошек

Местные жители полагают, что приют названый "котохатой" на Теремках намеренно подожгли. В нем проживали десятки животных. Многие погибли во время пожара. 

Выживших доставили в ветеранаров. Однако из семи спасенных из огня котят выжил только один. На месте пожара малышей искали не только неравнодушные киевляне, но и их мамы-кошки.

Приют для четырехлапых организовала волонтер Наталья Петрущенкова — на месте старой бойлерной. Женщина регулярно отчитывалась об улучшениях условий для животных на своей странице в Facebook.

"Здесь женщина обустроила это убежище. Здесь одна семья этих кошек, размножавшихся себе", — говорит местная жительница Надежда.

Все желающие могли накормить и позаботиться о котиках. Однако по словам госпожи Надежды, хотя лично ей животные не мешали, все же из-за примерно 50 котов у владелицы убежища часто были конфликты.

"Я считаю, что она безответственно отнеслась к этому. Она конфликтовала почему-то со многими людьми. Крики были бесконечны. Каждый день качество крика — с кем-то она ссорилась. Она подвергла этих животных опасности", — считает женщина.

К тому же Надежда говорит, что Наталии Петрущенковой предлагали сдать животных в официальное убежище, еще до того как животных стало несколько десятков, однако она отказывалась.

Однако обвинения в умышленном разведении беспризорных кошек волонтер Наталья Петрущенкова отрицает.

"Довольно многие мои подопечные хвостики по праву живут в подвалах, комфортно себя чувствуют на улице, ведь они ежедневно накормлены, ухожены, проходят санобработку, старшие стерилизованы, все привиты, в том числе и от бешенства", — уверяет волонтер.

Наталья Петрущенкова отвергает обвинения
Скриншот сообщения волонтерки Налии Петрущенковой

Напомним, в Киеве сгорел известный приют для кошек.

Также в Киеве полиция открыла уголовное производство по факту пожара в котохате.

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