Пожар в приюте для кошек: киевлянка рассказала о конфликтах владелицы с местными
Вечером, 23 сентября в Киеве в районе Теремки горело известное убежище для кошек. Местная жительница считает, что причиной поджога могли быть неоднократные конфликты владелицы убежища с другими киевлянами.
Об этом она рассказала в комментарии телеканала "Мы Украина ".
Что известно о приюте для кошек
Местные жители полагают, что приют названый "котохатой" на Теремках намеренно подожгли. В нем проживали десятки животных. Многие погибли во время пожара.
Выживших доставили в ветеранаров. Однако из семи спасенных из огня котят выжил только один. На месте пожара малышей искали не только неравнодушные киевляне, но и их мамы-кошки.
Приют для четырехлапых организовала волонтер Наталья Петрущенкова — на месте старой бойлерной. Женщина регулярно отчитывалась об улучшениях условий для животных на своей странице в Facebook.
"Здесь женщина обустроила это убежище. Здесь одна семья этих кошек, размножавшихся себе", — говорит местная жительница Надежда.
Все желающие могли накормить и позаботиться о котиках. Однако по словам госпожи Надежды, хотя лично ей животные не мешали, все же из-за примерно 50 котов у владелицы убежища часто были конфликты.
"Я считаю, что она безответственно отнеслась к этому. Она конфликтовала почему-то со многими людьми. Крики были бесконечны. Каждый день качество крика — с кем-то она ссорилась. Она подвергла этих животных опасности", — считает женщина.
К тому же Надежда говорит, что Наталии Петрущенковой предлагали сдать животных в официальное убежище, еще до того как животных стало несколько десятков, однако она отказывалась.
Однако обвинения в умышленном разведении беспризорных кошек волонтер Наталья Петрущенкова отрицает.
"Довольно многие мои подопечные хвостики по праву живут в подвалах, комфортно себя чувствуют на улице, ведь они ежедневно накормлены, ухожены, проходят санобработку, старшие стерилизованы, все привиты, в том числе и от бешенства", — уверяет волонтер.
Напомним, в Киеве сгорел известный приют для кошек.
Также в Киеве полиция открыла уголовное производство по факту пожара в котохате.