Пожар в экопарке в Киеве — активисты утверждают, что это был поджог и назвали виновных

Пожар на территории экопарка в Киеве. Фото: ГСЧС

В Киеве произошел масштабный пожар на территории экопарка на Осокорках во вторник, 5 марта. Активисты утверждают, что причиной возгорания стал поджог и обвиняют в этом застройщика, который хотел приступить к строительству на природно-заповедном объекте.

Об этом в Instagram сообщила общественная организация "Экопарк Осокорки".

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Как указывают активисты, причиной пожара возле озера Тягле в Киеве 5 марта мог стать поджог. В сообщении общественной организации отмечается, что ранее ее представители получили угрозы поджога территории природно-заповедного фонда. Активисты подозревают в совершенном застройщика Stolitsa Group, который, по их словам, до этого уничтожил лес возле столичного озера Небреж.

"Таким образом, уничтожается все живое, чтобы потом было легче расширять застройку", — говорится в сообщении.

Скриншот поста ОО "Экопарк Осокорки"

На пожар также отреагировала депутат Киевского городского совета Женя Кулеба. Чиновник предполагает, что виноват в возгорании застройщик, потому что именно таким образом можно расчистить территорию для строительства.

Пожар в экопарке. Фото: Женя Кулеба / Facebook

"Громада зафиксировала авто, выехавшее из экопарка. Сразу после этого начался пожар. Эти данные будут переданы полиции. гипотеза: поджог осуществил застройщик: нет двух объектов ПЗФ — нет проблемы — можно строить", — рассказала Кулеба.

Скриншот поста Кулебы

Напомним, 5 марта был зафиксирован пожар на территории экопарка. В ГСЧС заявили, что произошло возгорание сухой травы. В сети писали, что пожарные не могут проехать на место происшествия.

Также мы писали, что 5 марта в Киеве на Борщаговке произошел пожар на рынке. Причина возгорания неизвестна, однако, по предварительной информации, загорелось два киоска.