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Пожар в киевском ТРЦ — Кличко сообщил о пострадавших

13 января 2024 18:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Пожар в киевском ТРЦ — Кличко сообщил о пострадавших
Спасатель тушит пожар в ТРЦ "Космополит". Фото: ГСЧС в г. Киеве
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В результате пожара, который произошел в ТРЦ "Космополит" в Соломенском районе Киева сегодня, 13 января, пострадали три человека. Все они пожаловались на отравление продуктами горения.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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"К медикам обратились трое пострадавших от пожара в ТРЦ "Космополит". Женщина и мужчина, которые там работают, и 8-летняя девочка, которая находилась в торговом центре. Все — с жалобами на отравление продуктами горения. Медики им оказали помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались", — подчеркнул городской голова.

Также он добавил, что спасатели уже ликвидировали пожар в торгово-развлекательном центре. До этого из здания были эвакуированы 200 человек. В настоящее время экстренные службы продолжают работать на месте.

пожар в торговом центре в Киеве 13 января
Скриншот сообщения из Telegram Виталия Кличко

В свою очередь на видео, которые публикуют местные Telegram-каналы, можно увидеть, что люди убегали с ТРЦ в том, в чем были, спасатели сбрасывали их вещи из гардероба.

Позже в ГСЧС в городе Киеве добавили, что пожар произошел на улице Вадима Гетьмана. Возгорание произошло на четвертом этаже ТРЦ. В 17:42 возгорание было ликвидировано.

пожар в торговом центре в Киеве 13 января
Спасатели тушат пожар в ТРЦ "Космополит". Фото: ГСЧС в г. Киеве

В свою очередь правоохранители будут устанавливать причину пожара.

пожар в торговом центре в Киеве 13 января
Спасатель на месте пожара в ТРЦ "Космополит". Фото: ГСЧС в г. Киеве

Пожар в ТРЦ в Киеве 13 января

В Соломенском районе Киева произошел пожар в торгово-развлекательном центре "Космополит" сегодня, 13 января. По словам мэра столицы Виталия Кличко, продолжалась эвакуация людей.

Позже Виталий Кличко рассказал новые подробности пожара в ТРЦ "Космополит" в Соломенском районе. Он добавил, что был обнаружен один очаг возгорания.

Виталий Кличко
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