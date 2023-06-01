Правоохоронці перевіряють охоронця укриття у Києві, який не впустив людей під час атаки

Перевірка столичного укриття, біля якого загинули люди. Фото: Офіс генерального прокурора

Охоронець столичної поліклініки, біля якої у ніч з 31 травня на 1 червня під час ракетного удару загинули люди, міг бути п’яним. Його відправили на перевірку.

Про це повідомив у коментарі Суспільному керівник Деснянської окружної прокуратури Києва Антон Єфімов.

Читайте також:

Чи був охоронець поліклініки п’яним

За інформацією прокуратури, охоронця поліклініки у Деснянському районі Києва, де у ніч проти 1 червня через неможливість потрапити до укриття загинули люди, відправили на освідування.

Його підозрюють у тому, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Раніше один із місцевих жителів заявляв, що охоронець спав, його довелося будити під час повітряної тривоги — і була підозра, що він п’яний.

Разом з тим, за інформацією київської влади, охоронець нібито перебував у лікарні з пораненням.

Перевірка укриття

Крім того, як повідомили в Офісі генерального прокурора, розпочалося досудове розслідування щодо того, чи було відчинене укриття у момент повітряної тривоги.

Розслідування ведеться за фактом службової недбалості з боку посадових осіб медичного закладу, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Перевірка укриття

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупанти вкотре обстріляли Київ. Три людини загинуло внаслідок падіння уламків збитих ракет, серед них є неповнолітні.

За попередніми даними, росіяни використали балістичні ракети, які запускали з території Брянської області.

Мешканець Києва, який втратив дружину, заявив, що вона загинула, бо двері укриття були зачинені — і вона не мала можливості сховатися.

Міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв рішення щодо відповідальних за укриття осіб уже сьогодні.

Також ви можете побачити фоторепортаж кореспондента Новини.LIVE з місця трагедії.