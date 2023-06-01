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Правоохранители проверяют охранника укрытия в Киеве, который не впустил людей во время атаки

1 июня 2023 11:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Правоохранители проверяют охранника укрытия в Киеве, который не впустил людей во время атаки
Проверка столичного укрытия, возле которого погибли люди. Фото: Офис генерального прокурора
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Охранник столичной поликлиники, возле которой в ночь с 31 мая на 1 июня во время ракетного удара погибли люди, мог быть пьян. Его отправили на проверку.

Об этом сообщил в комментарии Суспільному руководитель Деснянской окружной прокуратуры Киева Антон Ефимов.

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Был ли охранник поликлиники пьяным

По информации прокуратуры, охранника поликлиники в Деснянском районе Киева, где в ночь на 1 июня из-за невозможности попасть в укрытие погибли люди, отправили на признание.

Он подозревается в том, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее один из местных жителей заявлял, что охранник спал, его пришлось будить во время воздушной тревоги, и было подозрение, что он пьян.

Вместе с тем, по информации киевских властей, охранник якобы находился в больнице с ранением.

Проверка укрытия

Кроме того, как сообщили в Офисе генерального прокурора, началось досудебное расследование относительно того, было ли открыто укрытие в момент воздушной тревоги.

Расследование ведется по факту служебной халатности со стороны должностных лиц медицинского учреждения, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Прокуратура занялась укрытием
Заголовок

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Три человека погибли в результате падения обломков сбитых ракет, среди них несовершеннолетние.

По предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.

Житель Киева, потерявший жену, заявил, что она погибла, потому что дверь укрытия была закрыта — и у нее не было возможности спрятаться.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал решение относительно ответственных за укрытие лиц уже сегодня.

Также можно увидеть фоторепортаж корреспондента Новини.LIVE с места трагедии.

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