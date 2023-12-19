Правоохранители провели осмотр над станцией метро "Демеевская", где проседает почва

Полиция осматривает местность над метро "Демеевская". Фото: Нацполиция

Правоохранители провели осмотр территории станции метро "Демеевская" 17 и 19 декабря. Они обнаружили просадку почвы и появление трещин на асфальте.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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"Обнаружена просадка грунта с появлением трещин на асфальте, а также проседание торговых павильонов над тоннелем метро возле бывшего Демеевского рынка", — говорится в сообщении.

Торговый павильон над метро. Фото: Офис Генпрокурора

В то же время полиция вместе с экспертами осмотрела тоннель между станциями метро Демеевская-Лыбидская, русло реки Днепр и окружающую местность.

Обзор тоннеля метро. Фото: Нацполиция

Далее зафиксированные результаты осмотра будут учтены во время проведения строительно-технической экспертизы, предназначенной для установления технического состояния перегонного тоннеля между станциями Демиевская и Лыбидская и причин возникновения аварийной ситуации.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры Киева проводится исследование обстоятельств в уголовном производстве по факту служебной халатности, что привело к нарушению герметичности, протеканию воды в тоннеле киевского метрополитена.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, что в КГГА заявили, что усиление опор моста Метро в Киеве не повлияет на работу столичного метрополитена. Строительство планируют выполнить в следующем году.

Также мы писали, что в метро Киева образовался новый потоп. На этот раз водой заливает станцию метро "Вырлица".