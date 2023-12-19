Метро Києва – водою заливає ще одну станцію

Новий потоп у метро Києва — яку станцію заливає водою прямо зараз
У метро Києва утворився новий потоп. Цього разу водою заливає станцію метро "Вирлиця".
Відповідне відео розміщено у соцмережах.
Новий потоп у метро Києва
"Заливає зелену гілку метро", — йдеться у повідомленні.
Очевидці кажуть, що вода почала проникати через плити та стелю на станції метро "Вирлиця". Це, можливо, пов'язане з рясними опадами та поганою якістю будівництва.
Проте жителі Києва зазначають, що витікання на цій станції відбувається з моменту її відкриття.
Нагадаємо, що в мережі з'явилися кадри затоплення тунелю та шляхів метро на одній зі станцій у Києві. Напередодні стало відомо, що припиняють рух вагонів між станціями "Теремки" та "Деміївська".
Крім того, у мережі з'явилися кадри затоплення тунелю та шляхів метро на одній зі станцій у Києві. Між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю, відповідно, вода почала затоплювати колії.
у Києві запровадять систему компенсацій для киян, які здійснюють пересадки через закриті станції метро від "Теремків" до "Либідської". Повернення коштів діє для пластикової та цифрової картки, а також QR-квитків.
Додамо, у Києві розпочнуть капітальний ремонт тунелів метро на станціях "Почайна" та "Тараса Шевченка" влітку 2024 року. Ремонт цих станцій буде швидшим, ніж на перегоні "Деміївська" — "Либідська".
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