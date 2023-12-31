Правоохоронці вручили подяку киянину, який сів у палаюче авто і врятував інші від загоряння

Правоохоронці та киянин, які врятував автівки від загоряння. Фото: Поліція Києва

Напередодні, 29 грудня, росіяни здійснили масовану атаку ракетами по столиці України. Один з місцевих жителів після загоряння авто сів за його кермо і врятував від пожежі інші машини. За хоробрий вчинок працівники київської поліції нагородили чоловіка подякою та іменним годинником.

Про це повідомили в Поліції Києва.

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Вчора, 29 грудня, внаслідок обстрілу, уламки ракети впали на паркувальний майданчик у Святошинському районі Києва. Сталася пожежа у декількох машинах.

"Власник однієї з них не розгубився та сів у палаючий автомобіль і відігнав його від інших автомобілів. Чоловік отримав опіки, проте врятував інші автомобілі від пожежі", — зазначили в поліції.

Василь Андрійович розповів, що, коли на парковці впали фрагменти ворожого снаряда, він негайно кинувся до своєї машини.

Столичні правоохоронці відвідали Василя Андрійовича, який сів у палаюче авто і врятував від загоряння сусідні машини. Поліцейські Святошинського управління вручили подяку від начальника поліції Києва, а також зробили подарунок для чоловіка. Він отримав іменний годинник від правоохоронців.

Правоохоронці нагороджують киянина, який врятував авто від загоряння. Фото: Поліція Києва

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, Новини.LIVE оголосили збір коштів, щоб допомогти киянину Василю Андрійовичу, врятував сусідні авто та отримав опіки обличчя.

Додамо, у Святошинському районі внаслідок ворожої атаки спалахнули декілька авто, але містянин проявив сміливість і відігнав палаючу машину від інших, щоб запобігти пожежі.