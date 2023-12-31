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Полицейские вручили благодарность киевлянину, который сел в горящее авто и спас другие от возгорания

31 декабря 2023 00:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Полицейские вручили благодарность киевлянину, который сел в горящее авто и спас другие от возгорания
Правоохранители и киевлянин, спасший автомобили от возгорания. Фото: Полиция Киева
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Накануне, 29 декабря, россияне совершили массированную атаку ракетами по столице Украины. Один из местных жителей после возгорания авто сел за руль и спас от пожара другие машины. За храбрый поступок работники киевской полиции наградили мужчину благодарностью и именными часами.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Благодарность для киевлянина, спасшего автомобили от возгорания

Вчера, 29 декабря, в результате обстрела, обломки ракеты упали на парковку в Святошинском районе Киева. Произошел пожар в нескольких машинах.

"Владелец одной из них не растерялся и сел в горящий автомобиль и отогнал его от других автомобилей. Мужчина получил ожоги, однако спас другие автомобили от пожара", — отметили в полиции.

Василий Андреевич рассказал, что когда на парковке упали фрагменты вражеского снаряда, он немедленно бросился к своей машине.

Столичные правоохранители посетили Василия Андреевича, который сел в горящий автомобиль и спас от возгорания соседние машины. Полицейские Святошинского управления вручили благодарность начальника полиции Киева, а также сделали подарок для мужчины. Он получил именные часы от правоохранителей.

Правоохранители награждают киевлянина, спасшего авто от возгорания
Правоохранители награждают киевлянина, спасшего авто от возгорания. Фото: Полиция Киева
Скриншот сообщения полиции
Скриншот поста полиции

Напомним, Новини.LIVE объявили сбор средств, чтобы помочь киевлянину Василию Андреевичу, который спас соседние авто и получил ожоги лица.

Добавим, в Святошинском районе в результате вражеской атаки вспыхнули несколько авто, но горожанин проявил смелость и отогнал горящую машину от других, чтобы предотвратить пожар.

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