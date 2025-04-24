В Киеве из-под завалов спасли мужчину после российской атаки

Пробыл под завалами 6 часов — ГСЧС спасли мужчину в Киеве
Во время спасательной операции в Святошинском районе Киева, которая продолжается с ночи 24 апреля, спасатели смогли спасти из-под завалов 29-летнего мужчину. Он пробыл под завалами более шести часов и выжил.
Об этом сообщил представитель ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии Новини.LIVE.
Голос мужчины услышали во время минуты тишины
После того как спасатели объявили "минуту тишины", они услышали голос человека под обломками разрушенного двухэтажного жилого дома. Мужчина держался спокойно, не паниковал и даже помог спасателям быстрее высвободить его из-под завалов. После успешной операции его передали медикам — сейчас ему оказывается вся необходимая помощь.
По словам представителя ГСЧС, в Святошинском районе до сих пор продолжается разбор завалов и поиск других пострадавших. Работают спасатели, психологи, кинологи и специализированная техника.
По состоянию на данный момент официально подтверждена гибель девяти человек, однако окончательное количество жертв еще устанавливается.
Напомним, в Святошинском районе продолжается операция по ликвидации последствий и поиска людей под завалами. Сообщалось, что под завалами может быть двое детей, их до сих пор ищут.
По последним данным в Киеве в результате атаки России в ночь на 24 апреля погибли девять человек, 70 получили ранения, среди которых есть и дети.
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