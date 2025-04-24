В Киеве из-под завалов спасли мужчину после российской атаки

Спасатели выносят спасенного мужчину. Фото: скриншот

Во время спасательной операции в Святошинском районе Киева, которая продолжается с ночи 24 апреля, спасатели смогли спасти из-под завалов 29-летнего мужчину. Он пробыл под завалами более шести часов и выжил.

Об этом сообщил представитель ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии Новини.LIVE.

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Голос мужчины услышали во время минуты тишины

После того как спасатели объявили "минуту тишины", они услышали голос человека под обломками разрушенного двухэтажного жилого дома. Мужчина держался спокойно, не паниковал и даже помог спасателям быстрее высвободить его из-под завалов. После успешной операции его передали медикам — сейчас ему оказывается вся необходимая помощь.

По словам представителя ГСЧС, в Святошинском районе до сих пор продолжается разбор завалов и поиск других пострадавших. Работают спасатели, психологи, кинологи и специализированная техника.

По состоянию на данный момент официально подтверждена гибель девяти человек, однако окончательное количество жертв еще устанавливается.

Напомним, в Святошинском районе продолжается операция по ликвидации последствий и поиска людей под завалами. Сообщалось, что под завалами может быть двое детей, их до сих пор ищут.

По последним данным в Киеве в результате атаки России в ночь на 24 апреля погибли девять человек, 70 получили ранения, среди которых есть и дети.