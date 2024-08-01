Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Продавали фальсифицированные российские медпрепараты — в Киеве полиция разоблачила преступную схему arrow

Продавали фальсифицированные российские медпрепараты — в Киеве полиция разоблачила преступную схему

1 августа 2024 20:42
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Киеве разоблачили схему сбыта фальсифицированные лекарства российского происхождения
Обыски. Фото: Нацполиция
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Национальная полиция Украины обнаружила схему реализации фальсифицированных российских медицинских препаратов в Киеве. Среди фальсифицированных лекарств, попавших на прилавки нескольких столичных аптек, оказались и те, которые покупали люди с онкологическими заболеваниями.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в четверг, 1 августа.

Читайте также:

Сбывали фальсифицированные лекарства русского происхождения

Сотрудники Департамента стратегических расследований вместе со следователями Главного следственного управления прекратили деятельность группы лиц, занимавшихся продажей контрабандных медикаментов. Лекарство российского производства, попавшее в Украину незаконным путем, реализовывалось в нескольких аптеках Киева. Некоторые из этих препаратов имели признаки фальсификации и продавались лицам, борющимся с онкологическими заболеваниями.

Обыски. Фото: Нацполиция
Обыски. Фото: Нацполиция

Во время проведения санкционированных обысков на местах сбыта, хранения лекарств, а также по адресам проживания подозреваемых правоохранители изъяли медпрепараты российского происхождения, денежные средства, черновые записи и бухгалтерскую документацию.

В рамках производства назначен ряд экспертиз, а также решается вопрос об аресте изъятых товаров. Правоохранители активно работают над установлением всех лиц, причастных к этому преступному бизнесу.

  • Изъятые медикаменты. Фото: Нацполиция
    Изъятые медикаменты. Фото: Нацполиция
  • Изъятые медикаменты. Фото: Нацполиция
    Изъятые медикаменты. Фото: Нацполиция
  • Изъятые медикаменты. Фото: Нацполиция
    Изъятые медикаменты. Фото: Нацполиция
  • Изъятые медикаменты. Фото: Нацполиция
    Изъятые медикаменты. Фото: Нацполиция
  • Изъятые медикаменты. Фото: Нацполиция
    Изъятые медикаменты. Фото: Нацполиция
1/55

Напомним, в Киеве задержали лиц, которые по заданию РФ поджигали автомобили военных и волонтеров. Им грозит до 8 лет заключения.

Ранее в Киеве 45-летний мужчина угнал автомобиль Chrysler. Его задержали правоохранители и объявили подозрение.

Киев полиция Украина лекарства аптеки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:44 Теннисистки Киченок проиграли в четвертьфинале Олимпиады-2024 и покинули соревнования

20:42 Продавали фальсифицированные российские медпрепараты — в Киеве полиция разоблачила преступную схему

20:32 Столетний артефакт — сколько стоит золотая медаль Олимпиады-1924 в Париже

20:21 Украину снова накроет жара — синоптики предупредили о высокой температуре в ряде областей

20:14 Можно ли перенести мобилизацию из-за семейных обстоятельств — ответ адвоката

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

20:09 Зеленский анонсировал новые кадровые решения и соглашения по безопасности с партнерами

20:05 Марка в честь Олимпиады-2024 — почему обиделись французские пекари

20:05 В Тернополе главу облсовета отправили в отставку в тот же день, в который восстановили в должности

19:46 Эти категории имеют право пройти БВП с отсрочкой — о ком идет речь

19:41 В Киеве вводится карантин из-за опасного вредителя деревьев

20:44 Теннисистки Киченок проиграли в четвертьфинале Олимпиады-2024 и покинули соревнования

20:42 Продавали фальсифицированные российские медпрепараты — в Киеве полиция разоблачила преступную схему

20:32 Столетний артефакт — сколько стоит золотая медаль Олимпиады-1924 в Париже

20:21 Украину снова накроет жара — синоптики предупредили о высокой температуре в ряде областей

20:14 Можно ли перенести мобилизацию из-за семейных обстоятельств — ответ адвоката

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

20:09 Зеленский анонсировал новые кадровые решения и соглашения по безопасности с партнерами

20:05 Марка в честь Олимпиады-2024 — почему обиделись французские пекари

20:05 В Тернополе главу облсовета отправили в отставку в тот же день, в который восстановили в должности

19:46 Эти категории имеют право пройти БВП с отсрочкой — о ком идет речь

19:41 В Киеве вводится карантин из-за опасного вредителя деревьев

Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

Text

16:32 Российский оппозиционер Пономарев заявил, что вражеский дрон целенаправленно ударил по его дому

Text

14:03 Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Text

13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

Text

12:59 Референдум по украинским территориям и новые дроны России — эфир День.LIVE

Text

12:16 В ВСУ можно одновременно воевать и получать образование — военный психолог раскрыл детали

Text

11:29 Нардеп объяснил, кто получит штрафы даже после обновления учетных данных через "Резерв+"

Text

10:35 Почему обучение мобилизованных в Украине такое низкокачественное — объяснение военного психолога

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

08:33Российский беспилотник атаковал Румынию — появилось видео сильного пожара

25 июля 2024

12:35 Грейтесь, пока жара — народный синоптик Диденко предупредила о резком изменении погоды