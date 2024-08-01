В Киеве разоблачили схему сбыта фальсифицированные лекарства российского происхождения

Обыски. Фото: Нацполиция

Национальная полиция Украины обнаружила схему реализации фальсифицированных российских медицинских препаратов в Киеве. Среди фальсифицированных лекарств, попавших на прилавки нескольких столичных аптек, оказались и те, которые покупали люди с онкологическими заболеваниями.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в четверг, 1 августа.

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Сотрудники Департамента стратегических расследований вместе со следователями Главного следственного управления прекратили деятельность группы лиц, занимавшихся продажей контрабандных медикаментов. Лекарство российского производства, попавшее в Украину незаконным путем, реализовывалось в нескольких аптеках Киева. Некоторые из этих препаратов имели признаки фальсификации и продавались лицам, борющимся с онкологическими заболеваниями.

Обыски. Фото: Нацполиция

Во время проведения санкционированных обысков на местах сбыта, хранения лекарств, а также по адресам проживания подозреваемых правоохранители изъяли медпрепараты российского происхождения, денежные средства, черновые записи и бухгалтерскую документацию.

В рамках производства назначен ряд экспертиз, а также решается вопрос об аресте изъятых товаров. Правоохранители активно работают над установлением всех лиц, причастных к этому преступному бизнесу.

Изъятые медикаменты. Фото: Нацполиция

Изъятые медикаменты. Фото: Нацполиция

Изъятые медикаменты. Фото: Нацполиция

Изъятые медикаменты. Фото: Нацполиция

Изъятые медикаменты. Фото: Нацполиция 1/5 ​ 5

Напомним, в Киеве задержали лиц, которые по заданию РФ поджигали автомобили военных и волонтеров. Им грозит до 8 лет заключения.

Ранее в Киеве 45-летний мужчина угнал автомобиль Chrysler. Его задержали правоохранители и объявили подозрение.