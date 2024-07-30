В Києві через падіння дерева загинула жінка

Дерево, що впало. Фото: Нацполіція

В київському парку імені Тараса Шевченка через сильні пориви вітру на людей впало дерево. Відомо, що внаслідок цього трагічного інциденту, загинула одна людина.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у вівторок, 30 липня.

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В Києві на людей впало дерево

До лікарні доправлено ще трьох постраждалих, один з яких перебуває у критичному стані. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з'ясовує всі обставини трагедії.

Близько 20:00 до поліції надійшло повідомлення про інцидент. У парку в центрі міста дерево впало і травмувало чотирьох осіб — одного чоловіка і трьох жінок. Постраждалих доставили до лікарні на кареті швидкої допомоги, де одна з жінок, через серйозні травми, померла. Ще одна жінка перебуває у критичному стані.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості.

Дерево, що впало. Фото: Нацполіція

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

В КМДА заявили, що дерево впало, через сильні пориви вітру. Там закликали під час сильного вітру уникати близького контакту з рекламними щитами, лініями електропередач і великими деревами, а також не паркувати автотранспорт поряд з ними. Рекомендується щільно закривати вікна, а також прибрати з балконів і лоджій предмети, що можуть випасти. Крім того, варто уникати прогулянок у парках і зелених зонах.

Допис КМДА. Фото: скриншот

Раніше у Києві та області оголошували перший рівень небезпеки через шквальний вітер. Синоптики попереджали про дощі та пориви вітру до 20 м/с.

Нагадаємо, у Києві 45-річний чоловік викрав автомобіль Chrysler. Його затримали правоохоронці та оголосили підозру.